跟梵蒂岡翻臉？河北出動上百警 逮捕主教神父10餘人

義大利國營電視TG1報導中國在簽署梵中協議後反而更加嚴厲迫害天主教，近日拆毀多處教堂頂端十字架。（中央社／圖片翻攝自電視畫面）

中國 5月起實施宗教教職人員管理辦法，授權各地掃蕩不願效忠共產黨的神職人員，20、21日河北省上百警察 包圍新鄉教區一處修道院，抓走主教張維柱、7名神父與10多名修士，消息也獲梵蒂岡證實。

天主教媒體「亞洲新聞」披露消息，義大利 媒體也大幅跟進報導。義大利國營電視TG1在晚間重點新聞出中國政府近日在各地拆除天主教堂十字架的畫面，質疑中國未遵守梵中協議，變本加厲打壓宗教自由。

中國「宗教教職人員管理辦法」規定，宗教教職人員必須「擁護中國共產黨領導」，因此拒絕登記加入中國官方「愛國教會」的天主教神職人員，成為率先遭打壓的對象。

此次被逮捕的河南新鄉主教張維柱是由教宗任命，受到梵蒂岡承認，但是中國政府不承認梵蒂岡教廷認可的河北新鄉代牧區，因此，那裡的神父、修院和修生的活動都被當局視為「非法」。此外，由於張維柱不願加入愛國會，不獲中國政府承認。張維柱先前已多次為維護信仰坐監，根據梵蒂岡官方新聞網2001年的報導，當時張維柱被中國政府軟禁長達一年多仍未獲釋。

亞洲新聞報導指出，河南新鄉教區借用河北省沙河橋一處工廠區設立修道院，用以教導神學、培育神職人員。20日下午，河北省政府忽然從三大區調來逾百名警力包圍這棟建築，警方闖入帶走4名授課神父、3名負責牧民福傳的神父、正在上課的10多位修士，所有人的隨身財物被沒收。警方隨後在21日逮捕主教張維柱。

鑑於警方的龐大部署，有些教友認為，這次突擊行動已計畫了一段時間。當局可能相信還有修生在逃，並在周圍地區尋找他們。據悉，新鄉代牧區有10萬信徒。