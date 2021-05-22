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安徽鴕鳥大逃亡 大街狂奔20里累死

中國新聞組／北京22日電
一隻鴕鳥狂奔20多公里現身安慶市德寬路，引發市民關注。（視頻截圖）
一隻鴕鳥狂奔20多公里現身安慶市德寬路，引發市民關注。（視頻截圖）

安徽安慶市一座野生動物園倒閉後，剩下的動物沒有被妥善安置，一隻鴕鳥逃出了牢籠，在大街上狂奔20多公里直到力竭而亡。有市民表示感到很稀奇，「還好跑出來的不是大型猛獸」。

來源：YouTube

正觀新聞報導，事發下午，一隻鴕鳥突然出現在安慶市鬧市區路上閒逛，過往車輛都主動避讓，市民紛紛稱奇。警方接到群眾報案後，立即趕到現場。將鴕鳥一路驅趕，最後圍堵在月亮城小區一棟居民樓內，然後將鐵門關上，拉起警戒線，防止牠受到驚嚇。最後鴕鳥還是疑因受驚嚇與體力不支而不幸死亡。

鴕鳥飼養人裴政表示，「這鴕鳥從海口鎮跑到安慶，出逃狂奔20多公里，路程太遠了，而且路途中還要避讓車子、行人，受到了驚嚇」，他將鴕鳥弄上車的時候，就感覺牠「有一點不行了」。

裴政說，這隻鴕鳥之前是安慶野生動物園飼養的，安徽美好甜園現代農業發展股份公司所屬野生動物園去年倒閉後，該鴕鳥仍在野生動物園內飼養。

工作人員介紹，野生動物園跟他們園區是租賃關係，去年倒閉之後，這家動物園就對外處理了90%的動物。該工作人員表示，剩下的鴕鳥等沒有人要，當時就安排一名飼養員負責照料，該鴕鳥基本處於散養狀態。

鴕鳥逃脫當天，野生動物園內的兩隻鴕鳥正準備轉運到另外一個地點，這隻鴕鳥由於防護措施不當，致其成功出逃。

據了解，安慶野生動物園2019年10月1日開園迎客，然而世事難料，野生動物園去年就倒閉了。如今園內除了有幾匹馬，鮮見野生動物了，偌大的園區由於栽種了不少果樹，幾乎成了採摘園。

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