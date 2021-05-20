小腦萎縮不認得子孫…91歲翁吻妻遺像 感動上億網友

老人親吻妻子遺像。（視頻截圖）

網上流傳，一位91歲老人不認得子孫，卻會親吻妻子遺像，唯獨記得她。這個浪漫的故事立刻引爆話題，衝上微博 熱搜，短短時間內閱覽超過1.7億次。

濟南時報報導，江蘇連雲港一名網友分享一則外公思念去世外婆的監控視頻，視頻中的外公拿起外婆的遺像看了很久，然後低下頭深深地親吻了很長一段時間，小心翼翼把照片放回原位後，又打開燈繼續撫摸了照片，看到這一幕外孫女心疼不止。

他的外孫女說，外婆去世已6年，外公今年91歲了，現在自己獨居，家裡人每天會送飯給他。那天她在家看監控時發現，外公拿起外婆的遺像撫摸親吻好久，還誇她「好老婆」。

外孫女表示，外公小腦已萎縮，連子孫都不認識了，卻仍記得外婆，當時，家人一邊看監控一邊流淚，心裡很酸也很感動。

有網友感動留言，「人上年紀了，看不了這些了 。令人感動的愛情，一生一世，生死也無法阻隔的愛」。

也有人分享經驗，「我的老媽走了6年，我87歲的老爸每一天都在給我媽寫信，每一天都要走他們遛彎時走過的路，都要去他們住過的老樓房樓下張望，每一年我媽的祭日、清明，他都要去祭奠並放上一束鮮花」。

「我姥爺也經常對著我姥姥的照片唸叨，把好吃的放在碗裡，對姥姥照片唸叨：好妹妹……不要惦記我和家裡。」網友感傷地說：「現在姥爺和姥姥應該在那邊團聚了吧。」

「老來多健忘，唯不忘相思」，更有網友提醒，「老倆口如果一方去世，另一方很孤獨很孤獨，盡力像陪孩子一樣陪老人吧」。