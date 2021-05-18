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中國宇宙線觀測站 發現迄今最高能量光子

中國新聞組／北京18日電
中國科學院高能物理研究所17日公布，國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站（LHAASO）」記錄到1400萬億電子伏特（1.4PeV）的伽馬光子。（新華社）
中國科學院高能物理研究所17日公布，國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站（LHAASO）」記錄到1400萬億電子伏特（1.4PeV）的伽馬光子。（新華社）

中國科學院高能物理研究所17日公布，「高海拔宇宙線觀測站（LHAASO）」記錄到1400萬億電子伏特（1.4PeV）的伽馬光子，這是人類迄今觀測到的最高能量光子，有助於進一步解開宇宙線的奧秘。研究成果17日在國際知名學術期刊「自然」發表。

香港文匯報報導，高海拔宇宙線觀測站位於四川省稻城縣海拔4410米的海子山，是由5195個電磁粒子探測器和1188個繆子探測器組成的1平方公里地面簇射粒子陣列（簡稱KM2A）、7萬8000平方米水切倫科夫探測器、18台廣角切倫科夫望遠鏡交錯排布組成的複合陣列。

來源：中新網

該觀測站是用來探索研究來自宇宙空間的高能粒子流「宇宙線」。此次的研究成果是基於在2020年內11個月的觀測數據。

中科院高能物理研究所研究員曹臻表示，發現最高能量的光子來自天鵝座內非常活躍的恒星形成區；還發現了12個穩定伽馬射線源，光子能量一直延伸到1拍（1拍=1千萬億）電子伏（電子伏特）附近。

中國科學院高能物理研究所17日公布，國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站（L...
中國科學院高能物理研究所17日公布，國家重大科技基礎設施「高海拔宇宙線觀測站（LHAASO）」記錄到1400萬億電子伏特（1.4PeV）的伽馬光子。（新華社）

報導稱，所有能被LHAASO觀測到的源都具有0.1拍電子伏以上的伽馬輻射，也叫「超高能伽馬輻射」。人類在地球上建造的最大加速器（歐洲核子研究中心的LHC）只能將粒子加速到0.01拍電子伏，過去學界普遍認為伽馬射線能譜在0.1拍電子伏附近會有「截斷」現象，但LHAASO的觀測結果完全突破了這個「極限」。

據新華社報導，以往尚未發現銀河系內有將宇宙線加速至1000萬億電子伏特（1PeV）以上的天體。此次發現表明，年輕的大質量星團、超新星遺跡、脈衝星風雲等，是銀河系超高能宇宙線起源的最佳候選天體。科學家需要重新認識銀河系高能粒子的產生、傳播機制，探索極端天體現象及其相關的物理過程，並在極端條件下檢驗基本物理規律。

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