天問一號祝融火星車第1條微博：讓大家久等了

長征五號寫給天問一號的情書。(網頁截圖)

天問一號祝融號登陸火星 後，發布第一條微博 ：「讓大家久等了。」而載著天問一號升空的長征五號也深情寫下九封「情書」，與天問共享喜悅。

迎接登陸火星光榮一刻時，中國 探火工程官方微博帳號@天問一號祝融火星車發布了第一條動態，指自己進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，於15日上午7時18分成功軟著陸於預選著陸區。兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。

微博也說，目前全世界已進行的21次火星著陸任務中只有9次成功，難度係數極高。在經過三個多月的繞火飛行後，「祝融號」終於找到最佳著陸點。微博也指出，指自己惹不起沙塵暴但躲得起。文末祝融號告訴地球人自己出倉並開展巡視探測。

祝融號的好搭檔「胖五」長征五號也發出九封情書，每封情書深情款款。「我曾經許下願望，當焰火再次點亮的時候，我將跨越星辰去看你」、「每秒11.2公里，這是中國火箭的速度，也是我帶你飆過的最快的車」、「我要把我所有的勇氣和力量都給你」、「從火星上凝望星空是否能看到我們一起出發的那顆美麗星球」、「我的第一次應用性飛行給了你，你的第一次出發選了我，我們算不算初戀」。