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台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

零病例破功 中國2省冒本土疫情 安徽、大連互甩鍋

中國新聞組／北京15日電
合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)
合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)

中國三周來本土零病例13日破功。安徽省合肥市、六安市和遼寧省營口市分別傳出總計7例本土疫情，三地展開全員核梭檢測，並緊急動員全市民眾施打新冠疫苗。安徽昨天一度將感染源頭指向大連，遭大連打臉，兩地互甩鍋還引來官媒批評「自說自話加劇公眾疑慮和擔憂」。

綜合報導，繼4月20日雲南爆發本土病例後，中國有3周未出現本土疫情。但前天至昨天安徽新增總計5例本土確診病例，其中合肥市2例，六安市3例，另六安市新增無症狀感染者7人。其中一例確診病例4月26日至5月13日曾到過蘭州、大連、營口、合肥、六安五市，涉及甘肅、遼寧、安徽三省。國家衛健委已派專家組趕赴安徽調查疫情。

目前，合肥及六安已暫時關閉中風險地區非必需文體休閒娛樂場所，並實施重點場所封閉管理及進行檢測。安徽衛健委表示，安徽確診病例未接種過新冠疫苗。六安市衛健委則研判確診者是自省外輸入。

安徽省昨天將感染源頭指向病例曾在大連市接觸境外人員，但大連官方下午發布活動軌跡稱確診者「無入境人員接觸史」，隨即打臉安徽。兩地互甩鍋，引發官媒新華社批評，並要求兩地拿出令人信服的調查結果，回應社會關切。

安徽省合肥市出現本土病例，市民踴躍接種新冠疫苗，圖為蜀山區奧體中心方艙接種點前大...
安徽省合肥市出現本土病例，市民踴躍接種新冠疫苗，圖為蜀山區奧體中心方艙接種點前大排長龍的人群。（中新社）

由於這波本土疫情的傳播源頭仍不明，引發民眾緊張排隊接種疫苗，合肥緊急啟用了方艙接種點。另北京西城區疾控中心接到六安市通報稱，住在西城區金融街街道西城晶華小區的父女三人，為六安市確診病例的密切接觸者，經檢測均為陰性。

遼寧省營口市新增2例本土確診病例，營口市已有9地因此升級為中風險區，並展開全員檢測。由於兩名安徽確診者曾長時間停留營口市鮁魚圈區，鮁魚圈區昨天進入半封城狀態，人員、車輛無特殊原因勿離區。

據報導，這兩名安徽的確診病例主要集中在營口一家影樓攝影基地，每天全天進行培訓，接觸的時間緊密。營口官方研判疫情鏈條可能比較長。

合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)
合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)

另衛健委新聞發言人米鋒昨天在新聞發布會上表示，截至13日，中國累計報告接種新冠疫苗3億6千多萬劑次。中國工程院院士鍾南山13日在廣東省一場會議上表示，假設新冠疫苗保護率達到80％，中國至少需要72.9％的疫苗接種率才能實現群體免疫。

目前全國共有中風險區12個，都在安徽、遼寧兩省。

合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)
合肥打疫苗人數激增，緊急啟用方艙接種點。(新華社)

疫苗 疫情 中國

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