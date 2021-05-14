賈躍亭回中國？借勢營銷操作？樂視邀請函炸鍋

樂視向媒體發布邀請函，引發「賈躍亭回國了」聯想。（取材自三言財經）

避走國外的賈躍亭回國了？日前樂視向媒體發布邀請函，宣布將於18日舉辦樂視智能生態發布會，值得注意是，邀請函上有一個人形剪影，與賈躍亭極為相似，上面還寫著「我回來了！」，引發「賈躍亭回國了」聯想。

銀柿財經報導，有市場人士猜測認為，賈躍亭或將在發布會上亮相。但也有人懷疑，這可能只是樂視TV的借勢營銷操作。此前樂視商城的商品一度都處於停售狀態，目前包括多款樂視超級TV、遙控器、藍牙降噪耳機在內的產品，已顯示可以發貨。所謂的「我回來了」，似乎也可以理解為樂視TV將恢復實際經營活動。

報導指出，邀請函人形剪影中的大多數業務實際已並不存在，樂視如此呈現，不知是想表示「一切已成過往」，還是「捲土重來」？

另外，5月8日賈躍亭供職的Faraday Future（法拉弟未來）曾在微博表示近期將在紐約 亮相，同時可能開啟試駕，考慮到還有新冠疫情 的影響因素，眼下這個時間點賈躍亭出現在國內的可能性存疑。

賈躍亭是樂視控股集團創始人、前董事長、執行長，樂視網經營失敗後遠走海外，儘管中國 證監會發出警告信要求他回國，賈躍亭並未理會。賈躍亭目前有多起官司仍在訴訟中，他也多次表態要回國，但一直不見人影。