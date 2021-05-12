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紛往自家球門踢球 海南2足球隊恐禁賽

中國新聞組／北京12日電
紅球衣隊員將球踢向自家球門。（視頻截圖）
紅球衣隊員將球踢向自家球門。（視頻截圖）

海南省一個業餘足球賽事，為避開未來在淘汰賽中要與強隊交手，其中一場比賽參賽的兩支球隊，竟然在比賽期間爭相將足球射向自家龍門。

海南省足協事後表明，建議賽事組委會立即取消涉事兩支球隊的參賽資格，並且終身禁賽。

綜合媒體報導，從網上流傳的片段所見，當時比賽進行至約80分鐘，雙方比分為2：2。此時，紅色球衣的球隊突然包圍自家龍門，並且接連射門。面對隊員「作反」，守門員的反應只是起初稍微阻擋，但不久後就主動「讓路」使隊員順利射門。隨後黑色球衣的球員亦依樣畫葫蘆，隊員在沒有任何對方球員逼搶下，將足球射入自家龍門。

海南兩足球隊為避開強隊，競相踢烏龍球。 （取材自紅星新聞）
海南兩足球隊為避開強隊，競相踢烏龍球。 （取材自紅星新聞）

海南省足協事後在官方網站上發表新聞稿，指涉事比賽是5月9日在海口的2021第二屆海南35+冠軍杯足球賽小組最後一輪，比賽雙方為海南神射手足球隊及海大校友隊。海南省足協得知此事後第一時間表態，建議賽事組委會立即取消神射手隊及海大校友隊的參賽資格，並且對其實施隊終身禁賽，以後由省足協主辦或者指導的省內足球比賽中，均不能參賽。

據報導，海南省足協相關負責人在受訪時更指，譴責此種種不道德的足球行為，是給海南業餘足球「抹黑」。

此前消息，在4月10日開幕的2021年第二屆海南35+冠軍杯足球賽，共有24支球隊分為A、B、C、D四個小組進行76場比賽，小組賽後16強將會進行淘汰賽。比賽頭三名的球隊會獲頒發獎杯一座以及金、銀、銅獎牌各30枚、紀念獎杯一座。冠軍有獎金3萬元（人民幣．下同）、亞軍有2萬元、季軍有1萬元。此外，比賽還設有金靴獎，得獎球員將贏得3000元獎金及獎杯。

比賽畫面傳開後，有球迷怒罵「丟人現眼」、「有比賽踢的機會不好好珍惜」、「臉都不要了；也有球迷揶揄，「好歹演一下吧。」、「終身禁賽也好，這輩子都避開跟強隊交手了」。

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