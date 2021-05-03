待飛航班為他返回…新疆7歲斷臂童 胳膊保住了

乘務長再次打開艙門，小男孩和家屬在醫護人員的陪同下登機。（取材自南國今報）

一架新疆 和田飛往烏魯木齊的航班日前正準備滑行起飛，卻被叫了回來。原來是一名七歲男童手臂被絞斷，需緊急進行接臂手術。機上101名旅客返航，接這名斷臂的男童一起飛往烏魯木齊。最後，手術十分順利，男童在黃金時間內保住了胳膊。網友評論，「暖心的機組人員與乘客，謝謝你們」。

綜合媒體報導，男童的手臂不幸被拖拉機絞斷，只能去烏魯木齊動刀，而且手術需要在六小時之內完成，否則細胞壞死後將無法治療。

和田機場開啟地面綠色通道，使用擔架將小男孩送至客艙。（取材自南國今報）

一行人趕到機場 ，只見飛機已推出廊橋，父親向工作人員發出了求助，「能不能把飛機叫回來？」經多方協調，航班決定「生命至上」，飛機滑回廊橋，二次開門，全力幫助男童，並透過廣播告知飛機的101名旅客。

乘務組安排專人照看小男孩，觀察輸液狀況。（取材自南國今報）

和田機場開啟地面綠色通道，用擔架將小男孩送至客艙。在機上，男童要一邊注射鎮定劑，一邊保持清醒。一名醫師乘客協助觀察情況，乘務組則鼓勵他，「寶貝別睡，你好勇敢，一定不要睡覺哦」，暖心舉動讓男童的父親哽咽。飛機一落地，男童一行三人優先下機，隨即客艙裡響起如雷般的掌聲。

小男孩的父親哽咽直說感謝，乘務人員安慰道：「我們會盡快把孩子安全送到烏魯木齊，願孩子手術成功。」（取材自南國今報）

男童在警車開道下來到醫院，醫師發現男童不僅斷臂，肘關節也出現骨折，胸部還有大面積擦傷，手術難度很高。幸好手術成功，男童斷臂通血正常，身體狀況良好。

男孩經手術後已完成接臂，斷臂通血正常，身體狀況良好，已可以進食。（取材自央視）

男童的舅舅感謝一路上好心人的幫助，「要不是他們，孩子的手臂就不保了」。網友也紛紛為機組人員和乘客點讚，「為每一個善良的人點讚」、「因為大愛，所以例外」。