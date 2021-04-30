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浙江10船員確診 印度變異毒株侵中

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
印度疫情傳入中國，浙江香港籍貨輪10名船員確診。（歐新社）
印度疫情傳入中國，浙江香港籍貨輪10名船員確診。（歐新社）

「五一長假」在即，作為印度鄰國的中國疫情防控壓力再次升高。浙江省28日新增11例確診個案，其中10例由印度輸入，患者均為中國籍船員。疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日透露，中國部分城市已檢測到印度變異毒株。

香港籍「華洋朝陽」貨船上共有11名船員新冠核酸檢測呈陽性，經覆核及專家組判定，最終確定為10例確診、1宗無症狀感染者。上述11名船員26日已全程閉環轉入定點醫院診治，其餘9名船員繼續在船上留觀。

浙江舟山市衛健委表示，目前未發現本土密切接觸者，將繼續依法依規做好相關處置工作。

通報指，2021年以來，涉事貨船先後多次停靠孟加拉吉大港、印度卡基納達、新加坡、中國廈門等港口，現有船員20人，均為中國籍，目前因待修靠泊舟山鑫亞船廠錨地。

疾控中心流行病學首席專家吳尊友透露，「中國部分城市檢測到有印度變異毒株」，他稱印度疫情的劇烈上升，亞洲等部分國家的疫情快速上升，「再次給我們敲響了警鐘，新冠疫情防控遠遠沒有結束」。

吳尊友表示，只要流行不停，病毒都在變異。只有落實防控措施最為關鍵，既可以終止變異毒株的流行，也可以防止新的變異的發生。

另據國家衛健委公布，中國29日新增20例境外移入確診病例，包括浙江11宗，上海5宗，山西、湖北、廣東、四川各1宗；新增14名無症狀感染者，均為境外輸入。截至目前，現有確診病例324宗，累計確診90642宗，4636人病亡。

中國 印度 疫情

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