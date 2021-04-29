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00後偶像明星王源撰文談愛國 人民日報罕見刊登

中國新聞組／北京29日電
人民日報28日刊登「00後」偶像明星王源撰寫的電影觀後感想文，向青少年宣傳紅色愛國電影。圖為2019年11月20日，擔任聯合國兒童基金會大使的王源在聯合國會議上發言。（中新社）
人民日報28日刊登「00後」偶像明星王源撰寫的電影觀後感想文，向青少年宣傳紅色愛國電影。圖為2019年11月20日，擔任聯合國兒童基金會大使的王源在聯合國會議上發言。（中新社）

人民日報28日刊登「00後」偶像明星王源撰寫的電影觀後感想文，向青少年宣傳4月起在各地播放的紅色電影。王源在文中強調：「愛國，始終是青春的底色」。

國家電影局3月推出慶祝「建黨百年優秀影片」展映展播活動，要求各地4月起開始播放一系列經典紅色電影，貫穿全年，且規定各電影院每週播放不少於兩場，並在全中國校園、農村、城市社區廣泛播放。

人民日報副刊28日刊文宣傳1963年出品的紅色電影「小兵張嘎」，其中一篇題為「『00後』年輕演員王源—愛國的少年心，總是相通的」。

「小兵張嘎」敘述對日抗戰期間，河北一個頑皮的12歲男孩為報奶奶遭殺害之仇，成為八路軍小偵查員，想盡辦法要弄到一把真槍。

王源提及他對這部電影的感想稱，無數個為國為民的青春之「我」，成就了青春中國。「我時常覺得，即使身處不同年代，但愛國的少年心，總是相通的。我時常問自己，如果身處那樣的時代，會不會做出同樣的人生選擇？我的答案是肯定的。愛國，始終是青春的底色」。

他最後寫道：「當年革命先烈的憧憬，今天已化為燦爛的現實。生長在欣欣向榮的今日中國，是我們的幸運，我們體會著更加強烈的民族自豪感、榮譽感。為這個偉大時代奮鬥，是我們的責任。生逢盛世，當不負盛世。時代舞台上，共同唱響我們這代人的青春之歌！」

王源生於2000年，「TFBOYS」成員出身。他是青少年的偶像，微博坐擁粉絲逾8200萬。人民日報罕見推出偶像撰文宣傳紅色電影，迅速在網路引發關注。

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