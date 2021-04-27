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「機票盲盒」超值 剛上線就秒殺 抽到地點不滿意可退款

記者呂佳蓉／北京27日電
隨疫情防控得宜，民眾消費力爆發，「機票盲盒」火了。（記者呂佳蓉／攝影）
隨疫情防控得宜，民眾消費力爆發，「機票盲盒」火了。（記者呂佳蓉／攝影）

「五一」長假將至，在線旅遊平台紛推出「機票盲盒」，用戶花不到幾百元人民幣，即可購買一張指定出發地、隨機目的地、隨機日期的境內機票。由於具新奇感，機票盲盒剛上線又是一陣秒殺。

中新網報導，旅遊平台上諸如攜程、飛豬、去哪兒需邀請三位好友助力才有資格參與機票盲盒抽取活動。消費者均可在各大平台上指定出發地，平台隨機推送目的地機票，旅行日期為搶購成功後的未來3至30天。若消費者對抽取到的目的地機票不滿意，可以申請全額退款。

早在去年旅遊平台就聯合航空公司推出了「春運盲盒」、「學生機票盲盒」等產品，這是「機票盲盒」之祖。不過真正掀起這一「盲盒」風潮的，約在今年清明假期前夕，當時是同程旅行發起的「機票目的地盲盒」活動，吸引了超過千萬消費者參與搶購，成為清明假期的熱門話題。

由於吸引巨大的流量與關注度，其他旅遊平台也紛跟進推出「機票盲盒」。民航專家李曉津表示，以往一些中小型航空公司，無論怎麼做廣告，大家還是會選擇知名的航空公司，通過低票價盲盒形式，能有效提高中小型航空公司的載客率。

而這類盲盒的目標消費者鎖定在「九○後」與「九五後」，搶占年輕人市場，未來「機票盲盒」常態化後，單價可能會提高。

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