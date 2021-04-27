上海居不易 生活成本取代香港成全球最高

上海豫園燈會以高價限制人流，今年元宵當天的成人門票就要人民幣80元。（取材自新華網）

中國 號稱實行社會主義制度，但今天在很多方面卻表現得比台灣 更資本主義。目前正在上海舉辦的一場印象派畫展 ，就很能體現出這一點。

印象派大師莫內畫作曾在台灣展出過數次，門票都落在新台幣300元（約10.6美元）左右，但上海這場包括數幅莫內作品的畫展，門票竟要人民幣188元（約29.1美元），將近3倍。

不只畫展如此，上海著名的豫園燈會同樣以高價限制人流。今年元宵當天若要進入豫園賞燈，成人門票就要人民幣80元。儘管以價制量某方面是出於安全考量，但這種作法顯然不易被接受。

上海居不易，還體現在一般人的生活。中共過去宣稱有「三座大山」壓在中國人民頭上：帝國主義、封建主義、官僚資本主義。如今看病難、住房難、上學難，則被稱為是新的「三座大山」。

只要曾在中國看過病，就會知道台灣健保的可貴。儘管許多人抱怨台北房價高不可攀，但據中國指數研究院統計，今年第一季上海新屋成交均價約為每坪新台幣75萬（約2.6萬美元）。這還是均價，而且上海的面積相當於23個台北市。

至於小孩的教育就更難了。一位台媽表示，在上海如果沒有房，孩子入學的排序就會落在有上海戶籍與房產證的家庭之後。但要在上海買房並非有錢就行。

在重重限購政策下，即使台灣人的限制較寬鬆，仍須以家庭為單位，且在上海納稅一年以上。一個在閔行租房的單親台媽就感嘆，她的孩子根本就別想進入當地的公立學校。

瑞士寶盛私人銀行日前公布的報告指出，上海已經取代香港，成為全球生活成本最高的城市。對於一個社會主義國家，這個頭銜應該算不上榮耀。

但即使在上海生活如此不易，卻仍不斷有人湧入上海灘尋夢，也顯示這座城市還是有其讓人難以抗拒的魅力。或許，這也是上海之所以被稱為「魔都」的原因吧。