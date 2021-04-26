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治老公出軌 妻子在飯裡下「陽痿藥」

中國新聞組／北京26日電
電商銷售號稱可「治出軌」的「藥品」，有買家在底下留言稱「效果很好，第二次回購了」。（取材自瀟湘晨報）
電商銷售號稱可「治出軌」的「藥品」，有買家在底下留言稱「效果很好，第二次回購了」。（取材自瀟湘晨報）

電商賣一種「專治男性出軌藥」引起網路討論，據了解這種藥主要成分為「己烯雌酚」，有抑制勃起的效果。電商廣告聲稱，妻子可以偷偷加在丈夫的食物中，起到「治出軌」效果。

瀟湘晨報報導，在電商平台搜索「己烯雌酚」或「乙醚酚」等關鍵詞，就能找到銷售這種藥品的網店。

一些女性網友在網購後通過平台留言，稱「效果很好」，「我大概是（給丈夫用後）第二周起效吧，老公現在基本在家很乖」、「用了幾天效果很好，對待那種人（老公），只有這樣了，用完再來」、「用完後他就有性功能障礙了，他自己還說怎麼了？為了家庭沒辦法，別怪我，繼續使用給他」。

該電商客服介紹，此藥無異味速溶於水。男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果。...
該電商客服介紹，此藥無異味速溶於水。男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果。（取材自瀟湘晨報）

客服介紹，此藥為一種白色粉末，無異味速溶於水。男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果，停藥21天就可恢復正常，沒有副作用。該藥按50克90元、100克170元、200克320元的價格出售，一次食用1到2克，「可以單獨給他放到粥裡、飯裡、水裡、牛奶裡」。客服說，商品賣得很好，每個月賣出超過100個。

該電商客服介紹，此藥無異味速溶於水。男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果。...
該電商客服介紹，此藥無異味速溶於水。男性食用後15天左右就能達到抑制勃起的效果。（取材自瀟湘晨報）

不過，醫師表示，己烯雌酚會影響男性的性功能、精力和體力，不可以長期服用，會加大心血管系統的風險，對於肝臟的代謝也會有影響。而且還有很高的致癌風險，被「世界衛生組織列入了一級致癌物名錄」。

電商銷售號稱可「治出軌」的「藥品」成分說明中，含有世界衛生組織認定的一類致癌物「...
電商銷售號稱可「治出軌」的「藥品」成分說明中，含有世界衛生組織認定的一類致癌物「己烯雌酚」。（取材自瀟湘晨報）

電商 致癌 牛奶

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