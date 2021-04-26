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為45元打市長熱線 河南婦被接線員罵「不要臉」

中國新聞組／北京26日電
女子為醫院多收45元撥打市長熱線投訴，卻被接線員說「不要臉」。（取材自九派新聞）
女子為醫院多收45元撥打市長熱線投訴，卻被接線員說「不要臉」。（取材自九派新聞）

因為投訴醫院多收人民幣45元（約7美元），河南新鄉的劉女士打了12345市長熱線。接線員誤以為對方已掛斷電話，跟同事議論，說她「像神經病一樣，不要臉，為了45塊錢打了仨電話。」在央視批「這是45塊錢的事嗎？」後，接線員道歉並被處分。

來源：YouTube

九派新聞報導，劉女士日前稱，前幾日她給市長熱線反映被醫院多收費的問題，兩天後接到回訪電話。電話中，對方詢問其問題是否得到解決，劉女士表示並沒有，對方答覆「好的，知道了。」可說完再見後，接線員忘記掛斷電話，並跟同事議論她像個神經病一樣，為了45塊錢真不要臉。

央視新聞文章表示，這起因接線員忘掛電話而鬧出的「烏龍」，聽在百姓耳中，只剩「寒心」二字。百姓有事找12345，是出於對政府的信任。民生無小事，為人民服務更是不應分大小。45塊錢在這位接線員眼中是筆「小錢」，但劉女士反映的問題，背後卻很可能存在醫院管理混亂等多方面的原因。身為政府工作人員，要是為群眾解決這點「小錢」的心都沒有，還如何指望他去挖掘更深層次的問題去解決？

前述文章稱，為了45塊錢，市民打了三個電話都沒能解決，這本身已經足夠說明問題。

新京報評論文章也表示，身為熱線工作人員，對處理市民投訴的效率問題不敏感，卻認為投訴者「真不要臉」，這種「心聲」反映出的信息量恐怕不小：個別工作人員不僅對服務意識理解不到位，個人認知也存在錯位。

另據澎湃新聞報導，經新鄉市12345市民熱線核實，該市民反映的錄音是真實的，前述事件中接線人員為新鄉市紅旗區12345熱線接線人員。事發後，紅旗區有關領導和經辦人近日與來電的市民見面，現場對她賠禮道歉，並退還醫院多收的45元費用。

新鄉市12345熱線前述工作人員稱，紅旗區政府對12345熱線回訪工作人員給予黨內警告處分，對涉事醫生全院通報批評並按照績效管理辦法，扣除其績效工資、作出書面檢查。下一步，相關部門針對此事件中反映出工作中存在的問題和不足，舉一反三，加強教育，堅決杜絕此類事件再次發生。

12345市長熱線，處理市民投訴問題。圖為示意圖，與新聞無關。（取材自甘肅經濟日...
12345市長熱線，處理市民投訴問題。圖為示意圖，與新聞無關。（取材自甘肅經濟日報）

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