我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

就是愛吃肉 西安「肉王」…竟是百歲老奶奶

中國新聞組／北京24日電
深深的皺紋笑成了一朵花。（取材自華商報）
深深的皺紋笑成了一朵花。（取材自華商報）

西安高陵區有一位高齡101歲的長壽老人，名叫李秀雲。她的家已五世同堂，她喜歡吃肉，並給自己起了一個外號，叫「肉王」。李奶奶老人頭髮白了，臉上皺紋深深，牙齒掉了，但她精神很好，喜歡笑，一笑起來，嘴就像一個可愛的O型一樣凹進去，深深的皺紋也成了一朵花。

華商報報導，李奶奶的家在高陵區通遠鎮官路村，重孫在高陵區城區上學，一家人在學校附近租了三間房子，方便孩子上學。房間簡陋，但老人家收拾得井井有條，衣服疊得一摞一摞的，整齊地放在床上。箱子等不少物件都很有年代感，一看就非常有年頭。

土豆燉雞肉連湯帶肉吃得香。（取材自華商報）
土豆燉雞肉連湯帶肉吃得香。（取材自華商報）

因租的房子條件有限，家裡人就在自己屋裡吃飯。李奶奶屋裡有一個小桌子、一個小板凳，是老人的專用餐桌。

報導指出，李奶奶的午飯，孫媳婦馬英利做了半碗土豆燉雞肉，碗中有三、四塊較大的雞肉。飯菜上桌後，李奶奶坐定津津有味地吃起來，吃了一會兒，端起碗，喝起湯來，連湯帶肉吃得很香。

「我喜歡吃肉，我給自己起了一個外號叫肉王。」李奶奶說著，就「哈哈哈」地笑了起來。她說：「我也不挑食，端來啥我就吃啥，我孫媳婦對我好得很，飯做得也香。」

心情好身體好羨煞鄰居。（取材自華商報）
心情好身體好羨煞鄰居。（取材自華商報）

不一會兒，李奶奶基本吃完了，孫媳婦馬英利端走了碗筷收拾。「早上已經吃了一頓了，奶奶按時吃飯，食慾不錯。」馬英利說，「奶奶有一個習慣，吃飯完會出去溜達幾圈，一日三餐很規律。早睡早起，中午睡兩小時，晚上八、九點就睡了，睡眠很好。」

馬英利回憶，李奶奶平時基本不生病，只在84歲時感冒過一次。隔壁鄰居薛春麗與李奶奶很熟悉，說起李奶奶，她很是羨慕，說：「老人身體好得很，因為她心情好，特別愛玩，見娃特別親。吃飯方面，我看孫媳婦給她做的稀飯、肉，她都愛吃。我們應該向老人學習，心情開開心心的，吃完飯出去散散步，一日三餐規律吃。」

上一則

中國高調紀念海軍建軍72周年 高喊「隨時準備打仗」

延伸閱讀

五一估2億人出遊 火車票開賣即秒殺 網友哀號搶不到

五一估2億人出遊 火車票開賣即秒殺 網友哀號搶不到
更隱密便宜…西安科企試飛蜂群無人機航母 能攜9子機

更隱密便宜…西安科企試飛蜂群無人機航母 能攜9子機
西安殯儀館3D打印遺容 讓逝者「有面子」美美地離開

西安殯儀館3D打印遺容 讓逝者「有面子」美美地離開
「保護率非100%」西安確診檢驗師 打過疫苗

「保護率非100%」西安確診檢驗師 打過疫苗

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪