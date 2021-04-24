就是愛吃肉 西安「肉王」…竟是百歲老奶奶

深深的皺紋笑成了一朵花。（取材自華商報）

西安高陵區有一位高齡101歲的長壽老人，名叫李秀雲。她的家已五世同堂，她喜歡吃肉，並給自己起了一個外號，叫「肉王」。李奶奶老人頭髮白了，臉上皺紋深深，牙齒掉了，但她精神很好，喜歡笑，一笑起來，嘴就像一個可愛的O型一樣凹進去，深深的皺紋也成了一朵花。

華商報報導，李奶奶的家在高陵區通遠鎮官路村，重孫在高陵區城區上學，一家人在學校附近租了三間房子，方便孩子上學。房間簡陋，但老人家收拾得井井有條，衣服疊得一摞一摞的，整齊地放在床上。箱子等不少物件都很有年代感，一看就非常有年頭。

土豆燉雞肉連湯帶肉吃得香。（取材自華商報）

因租的房子條件有限，家裡人就在自己屋裡吃飯。李奶奶屋裡有一個小桌子、一個小板凳，是老人的專用餐桌。

報導指出，李奶奶的午飯，孫媳婦馬英利做了半碗土豆燉雞肉，碗中有三、四塊較大的雞肉。飯菜上桌後，李奶奶坐定津津有味地吃起來，吃了一會兒，端起碗，喝起湯來，連湯帶肉吃得很香。

「我喜歡吃肉，我給自己起了一個外號叫肉王。」李奶奶說著，就「哈哈哈」地笑了起來。她說：「我也不挑食，端來啥我就吃啥，我孫媳婦對我好得很，飯做得也香。」

心情好身體好羨煞鄰居。（取材自華商報）

不一會兒，李奶奶基本吃完了，孫媳婦馬英利端走了碗筷收拾。「早上已經吃了一頓了，奶奶按時吃飯，食慾不錯。」馬英利說，「奶奶有一個習慣，吃飯完會出去溜達幾圈，一日三餐很規律。早睡早起，中午睡兩小時，晚上八、九點就睡了，睡眠很好。」

馬英利回憶，李奶奶平時基本不生病，只在84歲時感冒過一次。隔壁鄰居薛春麗與李奶奶很熟悉，說起李奶奶，她很是羨慕，說：「老人身體好得很，因為她心情好，特別愛玩，見娃特別親。吃飯方面，我看孫媳婦給她做的稀飯、肉，她都愛吃。我們應該向老人學習，心情開開心心的，吃完飯出去散散步，一日三餐規律吃。」