中國單身族逾2億 寵物商品、一人餐飲、迷你家電大熱門

隨著「單身經濟」的持續火熱，「一人食」行業興起，為單身人群打造更加專屬化、個性化的消費場景。（取材自三秦都市報）

中國 單身人口不斷增加，目前已有超過2億人單身，他們已成為一股龐大的消費新勢力，並催生出新的消費觀，和新的消費業態。

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央視報導，在一線城市，約40%的單身青年都處於「月光」的狀態；隨著城市等級向下及月收入的降低，「月光」比率大幅提升，四、五線城市的單身年輕人中，「月光族」占比高達76%。

一位在上海工作的單身白領稱，她剛買下一套屬於自己的房子，每個月房貸3000元左右。儘管如此，月薪兩萬的她，到月底還是存不下錢。（取材自央視）

蒂凡尼是一位在上海工作的單身白領，月薪2萬元（人民幣，下同，約3065美元）的她剛買了房子，扣掉每個月3000元（約460美元）房貸，到月底還是存不下錢。

單身族更重視自我享受，一次說走就走的旅行、一場一個人的電影 、一頓喜愛的大餐，只要能取悅自己，單身人士們都毫不吝嗇。調查顯示，42%的單身族為「悅己」而消費，而非單身消費者只有27%。

80、90後飼養寵物的占比超過70%，其中以單身族居多。杭州一位00後單身女孩為自家貓咪相親，甚至花費萬元為愛貓置辦「嫁妝」，有貓砂盆、寵物智能飲水機、吹風機，還有一些小零食等，大概近萬元。

此外，「一人食」的風潮也悄然興起，很多餐廳紛紛推出單人單桌、相互隔離、全程無交流的用餐環境，以此來吸引消費者。而一人份菜品、單人食盒、一斤裝大米、200毫升的紅酒、迷你小火鍋等，針對單身消費的餐飲業態也正在湧現。

家電行業也因「單身經濟」掀起「迷你」風潮。（取材自央視） 隨著「單身經濟」的持續火熱，「一人食」行業興起，為單身人群打造更加專屬化、個性化的消費場景。（取材自央視）

而家電行業也刮起了一股「迷你」風，不少小容量、高顏值、多功能的小家電，成為了單身族的最愛。像掃地機器人這樣的小家電，成為獨居者必備的電器。

「單身經濟」也帶火了單身公寓。在上海生活的孫鵬，與女友分手後，便搬進了上海市中心一間10平方米的公寓，麻雀雖小，卻五臟俱全。這家社區裡面積最大的單身公寓只有25平方米，但整體入住率高達95%。

數據顯示，中國家庭結構也產生變化，自2015年起，一人戶比率逐年增加，2018年已達到16.69%。據統計，以AI 陪聊為賣點的智能音箱市場2019年經歷了爆發式發展，全國出貨量達到4589萬台，同比增長109.7%。

單身經濟雖然豐富了消費市場，但單身族增多也引發了人口學家的擔憂，在結婚率下降和離婚率上升的雙重作用下，生育率逐年降低。專家指出，太低的生育率，對社會的老齡化，及長期可持續發展的經濟，也是不利的。