「世界需要它們！」 彭博誇中國疫苗 BBC記者接種國藥

BBC駐華記者麥克唐納接種中國疫苗。(取材自推特)

在中國 對數十個國家提供疫苗 援助及出口後，西方媒體對中國疫苗的評價似乎逐漸好轉。彭博社作者馬奎斯在一篇評論中提到「不要忽視中國疫苗——世界需要它們」，並強調中國疫苗對全世界抗疫的重要意義。BBC駐華記者麥克唐納也發推文展示自己接種國藥疫苗的畫面，他並鼓勵網友「打疫苗吧，這樣我們就可以盡快結束這場疫情」。

環球網報導，馬奎斯在文中稱，西方國家囤積新冠疫苗，導致許多新興經濟體國家民眾無疫苗可用，「人均收入最高的國家比最低的國家疫苗接種快25倍」。

據彭博社新冠數據調查，美國 占全球4%的人口，疫苗接種量卻佔全球24%。他認為而對於那些疫苗短缺的國家來說，能有一種疫苗讓人們免於住進資源不足的醫院是非常值得的。

接著，馬奎斯用較大篇幅來描述中國疫苗「有效率低」，他也提到嬌生疫苗最近因可能引發血栓問題而被美國停用的事，但只是一筆帶過。對於挪威、冰島、丹麥、義大利、奧地利等多個國家此前陸續因血栓副作用宣布暫停使用阿斯利康新冠疫苗的事實則隻字未提。

在結束了這些指責後，馬奎斯接著開始解釋為什麼「世界需要中國疫苗」。「儘管有效率，也就是疫苗在試驗中的表現很重要，但這並不是全部。」他在文中寫道，一方面，是否易於存儲、價格以及可用性同樣重要，而中國疫苗在這些方面提供了更好的選擇。

彭博社的官方帳號也在推特上轉發了這篇文章，並在推文中寫道：中國疫苗也許比一些疫苗有效率低，但仍會拯救很多生命。

觀察者網報導，BBC駐華記者史蒂芬·麥克唐納（Stephen Mcdonell）也在推特中展示自己接種中國疫苗的畫面。

他推文中寫道，「有些人問我接種了哪種疫苗，我打的是中國國藥的疫苗。至於你應該打哪種疫苗，我的建議是，你能夠接種的疫苗就是正確的疫苗。無論打什麼疫苗都比你染上病毒住院好。打疫苗吧，這樣我們就可以盡快結束這場疫情。」他的推文吸引許多網友祝賀，但也有網民留言暗示中國疫苗不如美國疫苗。