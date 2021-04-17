滬女捨命產子亡 夫再婚被罵負心 親戚：孩子得有媽

癌症患者張麗君堅持為丈夫捨命產子的故事感動不少人。（取材自開屏新聞）

上海女子張麗君2016年因癌症 去世，生前懷孕的她堅持要為丈夫韓先生捨命產子，最後成功讓孩子提前出生「看看美好的世界」。其故事當年被拍成紀錄片「人間世」，受到網民注目。

然而5年後，網上出現對已經再婚的韓先生的責難之聲，更有傳孩子已被過繼等。

對此，韓先生的表哥李曉（化名）表示「孩子太小了，總得有個媽媽，有人照顧」，又強調孩子沒有被過繼，韓已委託律師起訴相關網路造謠者。

開屏新聞報導，2015年10月，已懷有5個月身孕的張麗君被確診為胰腺癌晚期，當時主治醫生建議她引產，否則將或會錯過最佳治療時期，不過當得知生下的孩子沒有感染癌症的風險後，她遂拒絕引產，並決定要全力保住孩子，暫時放棄外科途徑治療，「我已經活了26年了，見過了世間的美好，但是我的孩子還沒有見過，我想讓他看看美好的世界」。同年12月，其病情逐漸惡化，最終她選擇剖腹產讓孩子提前出生，並給孩子取名「小籠包」，之後於翌年逝世。

事件相隔5年，娛樂博主「這個瓜我吃定了」日前發布微博 ，重新上傳了「人間世」，令張麗君的故事再度受關注。然而下方許多網民卻指摘韓先生負心，認為他不應再娶，「你的老公一點也不孤獨，他有新的老婆新的孩子新的生活，你的孩子最孤獨」，「妻子剛剛過世幾個月，他就有新的戀情了」，更有網民質疑孩子被過繼給了韓的堂姐。

韓先生朋友圈者發了一張婚紗照，還一張一對年輕夫婦抱著一個孩子合影的照片。（取材自開屏新聞）

對此，李曉表示事件完全不是網上一些人說的那麼回事。據李曉稱，韓先生與現任妻子於2019年結婚，當時他們拍婚紗照時還抱着4歲的「小籠包」，現在一家三口和睦地生活在一起，女方對孩子非常照顧也非常好，「根本不存在網上說的孩子過繼給他堂姐，他根本沒有堂姐」。

李曉批評一些網民純粹是為了流量在惡意炒作，而韓先生不想影響到家人尤其是年幼的孩子，希望低調處理，並已在日前委託律師起訴傳播謠言的源頭。據李曉稱，此次事件的源頭是抖音 上一個自媒體號，不過現時該帳號除了一個「張麗君事件」的闢謠帖外，已無其他帖子關於張麗君一事。