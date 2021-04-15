「雞腿」姑娘火了…背後的80後「白髮」校長更感人

張鵬程拿自己的工資來補貼學校餐費，讓孩子們能吃得更有營養，每頓都有肉，中午要加雞腿還有水果。（取材自央視）

日前一段「雞腿姑娘」的視頻，感動很多網友。視頻中，小女孩說把學校發的雞腿帶回家給媽媽，校長連忙對說：「你吃吧！我再給你拿個雞腿」，聽到校長的安慰，女孩紅了眼眶。據了解，這位校長張鵬程是位80後，他不僅墊付十幾萬元（人民幣，下同）建設幼兒園，每個月還自掏腰包補貼學校餐費，給孩子們加菜。

張鵬程和孩子們。（取材自央視）

央視新聞報導，位於河南省周口市太康縣的這所鄉村小學，是張鵬程的母校。他剛到學校時，全校只有不到30名學生。張鵬程開始修繕樓頂、硬化操場，並在學校設置食堂和宿舍，同時決定開辦幼兒園。學校越辦越好，張鵬程付出的精力也越來越多，他的頭髮也由黑變白。

「辦幼兒園時，上級撥款還未到位，我個人往裡墊了14萬元（約2萬美元）」，之後，雖然撥款到位了，但為了讓孩子們能吃得更有營養，張鵬程繼續拿工資來補貼學校餐費，給孩子們加一些肉和水果。

河南周口一鄉村小學學生要把學校發的雞腿帶回家給媽媽，校長得知後對孩子說：「你吃吧！我再給你拿個雞腿」。讓女孩開心的紅了眼眶。（視頻截圖）

由於大部分學生都是留守兒童，張鵬程坦言，孩子們最大的問題在心理方面。父母不在身邊，爺爺奶奶也無法完全替代，老師們只能盡量去陪伴和開導他們，「有些孩子非常膽怯害羞，我希望讓他們感受到愛，學會去愛，能夠真正自信起來」。

最後，當被問到為什麼還要堅持，張鵬程說：「農村的孩子，總要有人來陪。」

對於這樣一位校長，網友說，「感謝您的堅守，孩子們有您很幸運」、「真正的人民教師、好校長」。