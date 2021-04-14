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發改委提議：300萬人口以下城市 全面取消落戶限制

中國新聞組／北京14日電
中國為進一步推動城市化，計畫放寬戶籍制度。（取材自微博）
中國為進一步推動城市化，計畫放寬戶籍制度。（取材自微博）

中國為進一步推動城市化，計畫放寬戶籍制度。國家發展和改革委員會提出，為促進農業轉移人口融入城市，城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策，此次特別提出著力解決大城市住房突出問題，「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位。

目前有30個城市城區總人口超過300萬人。而300萬以下的城市，還存在貴州貴陽、江西南昌、甘肅蘭州、內蒙古呼和浩特等八個省會城市和江蘇無錫、浙江溫州、廣東佛山、珠海等經濟強市。

北京日報報導，每年的新型城鎮化重點任務中，放開放寬城市落戶限制都是重頭戲。今年還提出，各類城市要根據資源環境承載能力和經濟社會發展實際需求，合理確定落戶條件。推動進城就業生活五年以上和舉家遷徙的農業轉移人口、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農村學生升學和參軍進城的人口等重點人群便捷落戶。

同時，城市落戶政策要對租購房者同等對待，允許租房常住人口在公共戶口落戶。

今年的重點任務特意強調：要統籌做好放開放寬落戶、人才引進和房地產調控工作。這一表述在過去幾年新型城鎮化任務是沒有提及的，這也充分說明當前政策層面比較關注一些新的市場特點。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這兩年部分省會城市在人才引進方面力度較大，但隨之也產生了很多問題，比如借人才通道炒房的現象增加。從這個角度看，後續新型城鎮化的過程中，如何防範各類炒房、積極穩定市場成為關鍵。

根據文件，這次特別提出著力解決大城市住房突出問題：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因地制宜、多策並舉，穩定地價、房價和預期，促進房地產市場平穩健康發展。以人口流入多、房價高的城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決困難群體和農業轉移人口、新就業大學生等新市民住房問題。

新華網報導，實行積分落戶政策的城市，確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比例。當局指，落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建築方針，嚴格限制建設500米以上超高層建築，嚴禁建設「醜陋建築」，畫定歷史文化保護線，加強文物保護利用。 

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