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教育局長「跳霹靂舞」為高三生解壓 曾培養7清華北大生

中國新聞組／四川12日電
四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞。（取材自紅星新聞）
四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞。（取材自紅星新聞）

四川省犍為縣近日又火了，該縣教育局局長段禮富即興現場表演了一段霹靂舞，給備戰高考的高三學生解壓，引得台下學生一片沸騰。

來源：YouTube

紅星新聞報導，根據網傳視頻顯示，在犍為一中運動場的舞台上，伴隨著經典的音樂聲響起，一位身著白色外套黑色褲子的中年男性正在表演霹靂舞，引得台下學生尖叫不斷、歡呼連連。跳舞的正是犍為縣教育局局長段禮富。

段禮富說，此次活動是犍為縣「辦好家門口學校」系列活動的第四場，讓教育局局長和校長與學生、家長、老師面對面，討論學生發展、學校建設、犍為教育發展等多方面話題。

四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞。（取材自紅星新聞）
四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞。（取材自紅星新聞）
四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞（取材自封面新聞）
四川犍為縣教育局局長段禮富為學生跳霹靂舞（取材自封面新聞）

在當天的分享過程中，同學們踴躍互動、氣氛熱烈，段禮富也被同學們的熱情所感染，就想著給大家一個「彩蛋」。「我學跳霹靂舞的時候，正是和台下同學們相仿的年紀。」希望透過即興表演，給備戰高考的高三學生解壓。

另據封面新聞報導，除了霹靂舞，段禮富活動上進行一個半小時的脫稿演講，多篇文言文信手拈來、脫口而出，也成為了網友關注的亮點，驚呼：「『霹靂舞局長』還會『古典rap』！」

段禮富表示跳舞並非博人眼球，「我在教育行業和系統前後工作了20年，曾在犍為一中擔任語文教師、副校長，後面調任犍為縣教育局副局長。」談及教書育人的成績，段禮富頗為自豪。「在犍為一中工作時，我們團隊曾經培養了7名學生考上了清華、北大，2003年一名學生在高考考場上，獲得滿分作文。從事教育工作的這些年，培養了數以百計的優秀畢業生。」

教育局 高考 YouTube

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