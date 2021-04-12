抵制洋商標 中藝人球鞋被「打馬」 網：看來像飄在雲上

新疆棉議題持續延燒，中國熱播的綜藝節目「乘風破浪的姐姐」近期將藝人鞋子的品牌標誌打上馬賽克(圓圈處)。（取材自芒果TV）

中國 抵制拒用「新疆 棉」國際知名品牌的行動持續蔓延，多個電視娛樂節目、網絡視頻平台也加入，將出鏡者所穿服裝上相關的國際品牌標誌打上「馬賽克」，部分節目甚至出現「滿屏馬賽克」的奇特場面。有外媒認為，這顯示北京 在新疆棉議題上毫不妥協且愈來愈強硬的態度。

中國網絡自3月下旬起對指控新疆涉及強制勞動而拒用新疆棉的眾多國際知名品牌發動抵制，包括H&M、Nike（耐克）、adidas（阿迪達斯）、Uniqlo（優衣庫）等20多家公司被捲入。儘管有業者業績因此下滑，但部分品牌門店仍是人潮洶湧，引發外界對這波抵制「有氣無力」的質疑。

不過，外媒報導，中國的抵制行動不僅仍在持續，且還擴及電視及網絡平台。聯合早報報導，除多位藝人和相關品牌解除合作關係，有多檔綜藝節目都以馬賽克對Nike等品牌實施了「封殺」。比如湖南衛視的「乘風破浪的姐姐2」中，不少穿著Nike等品牌運動服和運動鞋的女明星身上都被打了馬賽克。

其他如「吐槽大會」等綜藝節目也都出現同樣情形。「乘風破浪的姐姐」藝人們腳上穿的Nike運動鞋也被馬賽克，看來像飄在雲上。「青春有你3」節目贊助商中有adidas，所以工作人員「馬賽克」的工作量更是加倍，導致節目不得不延遲播出。「創造營2021」也因贊助商PUMA（彪馬）的標誌太多而出現不少「滿屏馬賽克」的尷尬畫面。

德國之聲報導指出，不光是國家電視台，包括騰訊、芒果TV在內的網絡視頻平台，以及自媒體博主，都對視頻內容中出現的有爭議品牌標誌模糊化處理。報導認為，這顯示北京在這一問題上毫不妥協的強硬態度；作為一個對於許多國際品牌來說已經是舉足輕重的市場，中國對自己「底線」的堅持已經越來越強硬。

另有關新疆勞動的指控也進入司法程序。針對德國學者鄭國恩（Andrian Zenz）日前發布報告稱中共拆散維吾爾族家庭，新疆企業莎車雄鷹紡織公司9日提告誹謗，新疆法院已受理。

另法國數個NGO和一名維吾爾族女子9日在法國控告4間跨國服裝企業涉嫌從新疆維族人遭強迫勞動中獲利。被告有ZARA母公司Inditex集團、日本品牌Uniqlo、美國品牌SKECHERS，以及旗下有Sandro、Maje等品牌的法國時裝企業SMCP。