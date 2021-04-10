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西安殯儀館3D打印遺容 讓逝者「有面子」美美地離開

中國新聞組╱北京10日電
工作人員展示自己的面部3D打印模型。（中新網）
工作人員展示自己的面部3D打印模型。（中新網）

陝西西安市殯儀館近日推出3D打印遺體整容技術，為在特殊情況中受損的遺體面容進行復原，讓逝者以「最美」的樣子離開。

影音來源：YouTube

香港01報導，3D打印遺體整容技術可透過對逝者生前面部照片進行數字建模，相似度超過九成，其主要用於修復因墜落、交通意外、高度腐敗、火災等事故受損傷的遺體面容。西安市殯儀館整容組組長袁軍強介紹，傳統的遺體面部修復需要整容師用石膏、膠泥、顏料等材料進行修補縫合，屬耗時長、勞動強度大的手工操作，然而採用3D打印技術則可在24小時內完成遺體面部重塑，且有更高的精準度。

為進行該技術，工作人員需要先從家屬獲取逝者3至5張清晰的面部照片，並按其建立面部三維模型，之後再將模型打印，最後上妝補色。自去年9月引進技術以來，該館今已為十多名逝者重塑面容。

該館整容組工作人員張連超表示，整容組不止是修復尊容，更是修復心靈的創傷，透過3D打印遺體整容技術讓逝者以「最美」的樣子離開，也是對家屬最大的寬慰。其實，該館近年亦不斷推出節地生態葬，如樹葬、草坪葬、花壇葬、壁葬等，冀透過讓逝者回歸自然的同時，令民眾學會尊重生命、理解生命。

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