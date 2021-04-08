太原動物園砸30億改建 竟任由猴長瘤、象搖頭沒人管？

太原動物園黃狒。（視頻截圖）

花30億元（人民幣，約4.5億美元）改造兩年的太原動物園 ，竟對猴子長瘤、大象不停搖頭不聞不問?動物園日前正式開門營業，面積擴大一倍、場館宏偉漂亮，但場館設計、後期施工及飼養管理方面卻飽受質疑，「館舍修得再好，不適合動物使用，那還是有問題」。

來源：YouTube

中國 新聞周刊報導，今年2月，一段太原動物園的大象不停「搖頭」的視頻流出。視頻中，大象看起來無精打采，只是一直搖晃腦袋。有網友說，牠可能聽見了人類聽不到的聲音；也人認為，牠可能跟人一樣愛「蹦迪」。

專家表示，這種行為被稱為「刻板行為」，意指動物的一種重複、無目的性的行為。當動物長時間處於某種環境，如果它的天性使其無法適應這種環境，就有可能產生這類異常行為。

太原動物園大象。（視頻截圖）

日前一段名為「太原動物園猴子長瘤子居然無人管」的視頻又火了。很多網友對視頻中的猴子表達同情，同時也疑問，為什麼動物生病不給治療？

動物園工作人員解釋，民眾所拍攝的「猴子」是雌性黃狒，所謂瘤子是黃狒發情期正常生理現象。

動物園知名研究者花蝕指出，太原動物園改建花費不菲，場館建築特別高大，「但感覺錢花出去了，方向不對」。

太原動物園熊貓館外景。（取材自中國新聞周刊）

他舉例新建的熊貓館，遊客可以走近室內，平視熊貓，還能走上屋頂，俯瞰下方的展區，但採用的是過時的坑式展示。坑式展示是一種很古老的展陳方法。動物生活在下陷的活動場裡，遊客在周圍的高處看。這樣的展區有三個問題：第一環境單調，動物無聊；第二視野太開闊，動物壓力大；第三，很難阻擋遊客投餵。

另外，太原動物園在飼養細節方面也存在問題。比如金絲猴的主食為樹葉，投餵食譜 中卻沒有樹葉，取而代之的是菜葉。他認為，雖然都是葉，但樹葉和菜葉成分很不一樣，含有更多的粗纖維，更有益於金絲猴的健康。