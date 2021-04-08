我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

太原動物園砸30億改建 竟任由猴長瘤、象搖頭沒人管？

中國新聞組／北京8日電
太原動物園黃狒。（視頻截圖）
太原動物園黃狒。（視頻截圖）

花30億元（人民幣，約4.5億美元）改造兩年的太原動物園，竟對猴子長瘤、大象不停搖頭不聞不問?動物園日前正式開門營業，面積擴大一倍、場館宏偉漂亮，但場館設計、後期施工及飼養管理方面卻飽受質疑，「館舍修得再好，不適合動物使用，那還是有問題」。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，今年2月，一段太原動物園的大象不停「搖頭」的視頻流出。視頻中，大象看起來無精打采，只是一直搖晃腦袋。有網友說，牠可能聽見了人類聽不到的聲音；也人認為，牠可能跟人一樣愛「蹦迪」。

專家表示，這種行為被稱為「刻板行為」，意指動物的一種重複、無目的性的行為。當動物長時間處於某種環境，如果它的天性使其無法適應這種環境，就有可能產生這類異常行為。

太原動物園大象。（視頻截圖）
太原動物園大象。（視頻截圖）

日前一段名為「太原動物園猴子長瘤子居然無人管」的視頻又火了。很多網友對視頻中的猴子表達同情，同時也疑問，為什麼動物生病不給治療？

動物園工作人員解釋，民眾所拍攝的「猴子」是雌性黃狒，所謂瘤子是黃狒發情期正常生理現象。

動物園知名研究者花蝕指出，太原動物園改建花費不菲，場館建築特別高大，「但感覺錢花出去了，方向不對」。

太原動物園熊貓館外景。（取材自中國新聞周刊）
太原動物園熊貓館外景。（取材自中國新聞周刊）

他舉例新建的熊貓館，遊客可以走近室內，平視熊貓，還能走上屋頂，俯瞰下方的展區，但採用的是過時的坑式展示。坑式展示是一種很古老的展陳方法。動物生活在下陷的活動場裡，遊客在周圍的高處看。這樣的展區有三個問題：第一環境單調，動物無聊；第二視野太開闊，動物壓力大；第三，很難阻擋遊客投餵。

另外，太原動物園在飼養細節方面也存在問題。比如金絲猴的主食為樹葉，投餵食譜中卻沒有樹葉，取而代之的是菜葉。他認為，雖然都是葉，但樹葉和菜葉成分很不一樣，含有更多的粗纖維，更有益於金絲猴的健康。

太原動物園一景。（取材自中國新聞周刊）
太原動物園一景。（取材自中國新聞周刊）

動物園 食譜 中國

上一則

與盟國聯合抵制北京冬奧? 白宮：沒討論過

下一則

女博主愛上「男演員」 閃婚後才知老公是「渣男」

延伸閱讀

清明假期去哪玩？中國線上旅遊平台：北京最熱門

清明假期去哪玩？中國線上旅遊平台：北京最熱門
台北動物園「水豚寶寶」亮相 出生1小時就能到處走

台北動物園「水豚寶寶」亮相 出生1小時就能到處走
全球首例 加州大猩猩打疫苗 防人類傳染「近親」

全球首例 加州大猩猩打疫苗 防人類傳染「近親」

外送驚見女大生持槍取餐 竟是為了防止猴子來搶食

外送驚見女大生持槍取餐 竟是為了防止猴子來搶食

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力