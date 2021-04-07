「我的姐姐」原型被扒？她拒當「扶弟魔」把2歲弟送養

電影「我的姐姐」，由張子楓(左)主演。（取材自微博）

電影 「我的姐姐」片中張子楓所飾演的姊姊，因父母車禍 身亡、留下年幼的弟弟，她是否須放棄夢寐以求的大學生活撫養弟弟，引發網友廣泛討論。該片原型近日被扒出，但片中情節被指與原型不同。

來源：YouTube

封面新聞報導，與「我的姐姐」溫暖的結局相比，疑似「我的姐姐」原型故事，是兩歲的弟弟因父母出車禍去世，23歲的親姊姊拒當「扶弟魔」（意指被自己的父母和弟弟吸血），將弟弟送給了一對農村夫婦，並立下字據，永不來往。

有網友評論：「說真的，我比較想看原型這個版本，分分鐘腦補了大齡父母瞞著女兒偷偷生下兒子，意外出了車禍雙雙去世，女兒怨氣叢生，內心掙扎，最終尊重本意，快刀斬亂麻，賣掉房子送走弟弟，過上了屬於自己的人生。」

八年前，一位網友在某知名論壇發布長帖「父母去世後，我把兩歲的弟弟抱養了出去」。文中寫到：「我當了一輩子的獨生子女，要我在十多年應該成家立業的時候，像封建社會長姊一樣含辛茹苦帶大一個弟弟。抱歉，我做不到。」她直面人性：「我告訴他們誰要養誰抱去，我沒有條件也沒有興趣。」

帖子中，女孩稱將名下的兩套房產都賣了，沒有給弟弟一分錢，還將弟弟送到農村。當年此帖子獲得77.7萬點擊，1000多條回覆。

很多網友覺得父母給了她兩套房子，起碼應該給弟弟留一套，覺得她太自私，也有人支持她這樣做，但大多數反對。

無獨有偶。去年9月，「父母生二胎要求22歲女兒撫養」引發關注，一段網傳視頻中律師以此為案例進行普法點評。視頻中：一對靠低保生活的夫妻，生完二胎幾年之後，因為沒有能力將孩子養好，於是便想讓自己的大女兒來撫養，可沒曾想女兒對此表示強烈反對。最終，夫妻倆把自己的親生女兒告上了法庭。法院判父母勝訴，姊姊要撫養弟弟。

此新聞在網上炸開了鍋，許多網友認為：「父母不顧家庭經濟情況生二胎，生了又不養，給生活剛開始的女兒添上難以承受的負擔，這個就是毀滅性性的負擔。女兒的一生都可能被這個所謂的弟弟的負擔給毀掉！」

此前，「我的姐姐」編劇游曉穎談到創作初衷，曾說：是因為2015年二胎政策放開，身邊有一些女孩在經歷著和片中姊姊一樣的事情，她們會有一些委屈和不安。導演 殷若昕拿到劇本後會有一種使命感，她想要告訴大家，她們應該被看見。