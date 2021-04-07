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成都「藏寶王」 大街小巷藏紅包 4個月送出4000元

中國新聞組／北京7日電
老王本人並不老。 （取材自紅星新聞）
老王本人並不老。 （取材自紅星新聞）

「成都老王藏寶」是個抖音用戶。從去年12月開始，老王自稱利用業餘時間，將幾十元、100元的紅包，藏在成都大街小巷的「垰垰角角」。有時候也藏其他小禮物，地點遍及天府廣場、文殊院、春熙路等50多個地標、景點。藏的時候他會拍下視頻，留下些許位置信息，等網友來「尋寶」。4個月過去，積累近2萬粉絲，視頻最高點擊量100萬出頭，發出紅包近人民幣4000元（約 615美元）。

紅星新聞報導，時間回到2020年12月17日，天府廣場負一樓商場，老王講完視頻開場語，走了一段路，穿過大大小小的商舖，將包著100元的紅包放在一台抓娃娃機的頂部。

這是老王第一次藏寶，視頻反響一般般，不過入圍了抖音的「成都市公園城市熱門榜」。

今年3月5日，老王應粉絲要求，來到郫都。在犀浦地鐵站晃了一眼後，將一個紅包藏在綠化帶的縫隙裡。這條視頻反響不錯，最後點擊量達到126.7萬。

報導說，這樣的要求不斷湧現。不過，隨之而來的質疑也開始出現。有些網友會說：「都洗洗睡吧，擺拍的，拍完就拿走了。」但會被其他網友及時懟回去：「這是真的，我拿到過。」

老王一條條數著自己發的視頻，自稱：「4個月，60個視頻，去了50多個地標、景點，發了約70個紅包、小禮物，總計近4000元。」

據報導，抖音上的「藏寶」遊戲越來越火爆。據不完全統計，目前抖音平台共有大約140餘個「藏寶」類帳號，涉及全國大中小城市，粉絲量從幾千到30多萬不等。

老王說，「現在有很多年輕人總喜歡宅在家中打遊戲、玩手機，我們的初衷是希望通過這種方式讓大家多出來活動。」另外還有一個好處，老王說，通過這些視頻也分享城市的景點、地標。

那老王到底圖啥呢？流量能變現嗎？老王說，藏寶類帳號並非他的收入來源，做這個帳號更多是覺得好玩，「如今沒有變現，但未來肯定能變現。它的同城化屬性很強，我們80%的粉絲是成都人，變現潛力是毋庸置疑。」

至於其他形式的變現，老王說，他有一些如酒吧類資源，粉絲加了他後，他會轉化為社群，然後去酒吧做線下交友活動。有時候這些活動他會自己掏腰包，但總的來說，「做這個藏寶帳號目前沒有虧。」

4個月過去，老王積累近2萬粉絲，視頻最高點擊量100萬出頭，發出紅包近4000元...
4個月過去，老王積累近2萬粉絲，視頻最高點擊量100萬出頭，發出紅包近4000元。（取材自紅星新聞）

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