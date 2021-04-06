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雷軍「華夏同學會」聚會 台下一桌人身家逾2000億

中國新聞組／北京6日電
拍攝合影的人物中，左起分別是小鵬汽車何小鵬、蔚來汽車李斌、小米集團雷軍、比亞迪王傳福、理想汽車李想。（取材自微信）
拍攝合影的人物中，左起分別是小鵬汽車何小鵬、蔚來汽車李斌、小米集團雷軍、比亞迪王傳福、理想汽車李想。（取材自微信）

不久前才傳出由阿里巴巴創辦人馬雲等組成的神秘俱樂部「泰山會」因馬雲「出事」而解散，近日，網上再熱傳小米集團創始人雷軍與多名商界大佬聚會的照片，媒體披露，出席者都是「華夏同學會」成員，僅一桌人身家就超2000億人民幣。值此敏感時刻，更引輿論議論。

中國證券報報導，小米創始人兼CEO雷軍日前剛宣布要造車，一張他和李斌（蔚來汽車CEO）、李想（理想汽車CEO）、何小鵬（小鵬汽車CEO）、王傳福（比亞迪董事長）的合影就在互聯網圈內人士中流傳開來。還有消息說，雷軍在北京小米科技園與王傳福進行長時間會談。

由於這張照片集齊新能源汽車領域諸位大佬，合影背景還是小米最新一次宣布造車的發布會海報「生生不息」，引發諸多猜想，比如照片中參會者，會不會是小米造車可能的合作方？

值得注意的是，除台上合影的五位，台下桌簽有美團CEO王興、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬、滴滴CEO程維、萬向集團總裁魯偉鼎等人的姓名。王興還在飯否上發文稱「雷總真是勞模加戰神」。

按照福布斯中國富豪榜，王興身家247億美元（約人民幣1621億元），沈南鵬身家40億美元（約人民幣263億元），程維身家12億美元（約人民幣79億元） ，魯偉鼎家族財富約在450億元人民幣。如此計算這一桌上的大佬身家就超過2413億元。

據了解，此次聚會實際上是「華夏同學會第32次正式聚會」。華夏同學會，由在長江商學院和中歐商學院上過CEO班的同學自由組織而成，大部分都是企業家。馬雲、馬化騰、李彥宏、劉永好、王健林、馮侖、郭廣昌、李東生、柳傳志等人皆是華夏同學會成員，每年聚會兩次，輪流承辦，每次的聚會都會有一個主題。

據報導，今年恰好輪到雷軍做東，而他剛剛宣布10年投入100億美元造車。在本次聚會的議程中，有一項正是「智能出行、智能汽車與自動駕駛」，討論時長為三個半小時。除合影中出現的幾位，汽車圈裡的小馬智行聯合創始人彭軍、汽車芯片廠商地平線創始人余凱也是參會嘉賓。

此前媒體披露，馬雲等中國民營企業家私下組成的神秘俱樂部「泰山會」已經解散，並完成註銷登記手續。資料顯示，「泰山會」於1994年成立。解散前，共有16名會員，包括聯想集團柳傳志、四通集團段永基、萬通集團馮侖、百度李彥宏等。

據報導，「泰山會」與「華夏同學會」一樣，一年有兩次正式聚會，缺席要繳交「請假費」，用作「泰山會」基金。

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