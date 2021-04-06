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黃河通航「規畫中」 河南人可望「通江達海」

中國新聞組／北京6日電
黃河有望通航的消息引發熱議。（新華社資料照片）
黃河有望通航的消息引發熱議。（新華社資料照片）

黃河勘測規畫設計研究院有限公司董事長張金良，近日釋放一條「黃河有望通航」的消息引發熱議，他表示，未來計畫把從河南鄭州到黃河入海口，這段長達800多公里的河道建設成生態航道。屆時，鄭州和河南黃河沿岸其他城市的居民將可以坐上遊船，北上首都，南下江南，實現河南人「通江達海」的夢想。

中新周刊報導，據張金良透露，黃河通航已寫入「黃河流域的生態保護和高質量發展」的頂層規畫中，河南省委省政府對此高度重視，已組織相關部門進行深入研究。

很多人看到「黃河有望通航」這個消息的第一反應是：「黃河居然一直沒有通航？」

是的，黃河的通航一直是複雜的問題。事實上，河南段黃河航運曾有過悠久的歷史，曾對河南乃至整個中華民族經濟文化的發展做出過重大貢獻。歷史上，最早關於黃河中游航運的記載是春秋時期發生於黃河小北幹流段的「泛舟之役」。這是中國歷史上第一次遠距離大規模的水上運輸。

據報導，唐宋以後，黃河災難頻發，泥沙和洪澇的問題日趨嚴重。宋代以後，黃河航運基本上處於停滯階段，被元代的大運河所取代。由於都城的變遷，元、明、清三代都是靠運河航運，而且當時黃河氾濫加劇，黃河航運逐步淡出水運舞台。

之後，黃河的通航反復被提起，是因為背後的確蘊藏著巨大的經濟和社會效益。當「黃河有望通航」的消息再次出現在網上時，在積極的討論聲音之外，也不乏一片噓聲和質疑。

報導說，對此，黃河勘測規畫設計研究院相關人員披露，豫魯黃河復航和生態航道建設的條件已基本滿足，但黃河的疏通治理是一個長期工程，目前工程仍處於論證可行性的早期階段。

專家表示，黃河治理的當務之急，是進一步聯合自然資源部、生態環境部、文旅部等相關行業部門，形成以水利、航運為主導的聯席工作機制，多方面聚集資金和科研力量，共同推進黃河復航和生態航道建設。

中國

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