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500歲古牡丹上海盛開 明朝董其昌致贈 24代精心養護

中國新聞組／上海6日電
這株近500歲的古牡丹，被譽為「江南第一牡丹」。（取材自澎湃新聞）
這株近500歲的古牡丹，被譽為「江南第一牡丹」。（取材自澎湃新聞）

在上海奉賢南橋鎮吳塘村的一座小院內，一株近500歲的古牡丹近日已悄然綻放，經24代家族傳承養護，芳華更甚往昔。

澎湃新聞報導，上海市綠化和市容局指出，這株品名「粉妝樓」的牡丹位於南橋鎮吳塘村，是明代傑出書畫家董其昌贈給吳塘村鄉紳金學文的禮物。

據《奉賢縣志》及《鄔橋志》記載，董其昌(松江人)，少年時就讀於松江葉榭水月庵，與吳塘村金學文為同窗好友。明萬歷年間(1573 - 1620 年)，金家新居落成，正值董升任禮部尚書，臨赴任前親筆手書匾額「瑞旭堂」及「粉妝樓」等兩株牡丹相贈。其中一株綠牡丹在清末弟兄分家時移植而枯死。

據報導，上海市古樹名木管理部門鑑定，「粉妝樓」不光是上海地區目前所存最古老的牡丹，還因為是由董其昌所贈，所以特別具有歷史人文價值，被編入「古樹名木之最」，譽為「江南第一牡丹」。

金家世代視「粉妝樓」牡丹為寶，在24代的精心養護下，牡丹年年綻蕾吐艷，粉紅色花朵大如碗口，其間中外客商豪富多次高價求購，金家不為所動。據金家第22代守護人金書林先生講述，在「文革」時期曾有紅衛兵欲將此花摧毀，但他父親以身護花。「如果你們要弄掉這朵花要麼先把我殺死，只要我還活著，你們就不能動這朵花。」至此，才將這株具有歷史人文價值的古牡丹保留了下來。

報導說，為了讓古牡丹獲得更多的保護，1995年8月，金書林索性將它連同董其昌提寫的古匾無償捐贈給國家，變「傳家寶」為「傳國寶」。

作為第24代守護人，金書林先生的孫媳婦是一名教師，她將牡丹文化在校園內傳承和發展。鄔橋學校以「敬奉賢人，見賢思齊」為內核，推進牡丹文化，立德樹人，以牡丹修身，以牡丹養性，以牡丹潤德，以牡丹怡情。開設了「牡丹刻紙、牡丹刺繡」等系列課程，傳承牡丹精神。

上海奉賢南橋鎮吳塘村一座小院內，這株近500歲的古牡丹已悄然綻放。（取材自澎湃新...
上海奉賢南橋鎮吳塘村一座小院內，這株近500歲的古牡丹已悄然綻放。（取材自澎湃新聞）

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