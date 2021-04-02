我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至48死

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

辛巴復出直播封路 官媒轟：太猖狂

中國新聞組／北京2日電
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）

網紅辛巴之前才因為賣假燕窩風波沉寂數月，日前高調宣布復出再惹風波。有網友爆料，在廣州白雲區辛巴直播基地附近日前封路，市民進出被要求出示證件。網友怒嗆：「辛巴只是一位網絡主播，哪裡來的封路權？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日宣布復出的辛巴，日前率領工作人員集體鞠躬、本人單膝下跪的視頻令人印象深刻。然而沒想到，在單腿下跪的謙卑背後，卻是霸道的封路醜聞，再次刷新公眾底線。

辛巴和工作人員集體鞠躬，本人並單腿下跪高調宣布復出。（視頻截圖）
辛巴和工作人員集體鞠躬，本人並單腿下跪高調宣布復出。（視頻截圖）

據了解，有網友爆料，主播「辛巴」團隊3月31日進行直播時，有人員將附近道路封堵，無論是人還是車均被阻攔接受盤問。一位男子試圖通過該路段時被阻攔盤問，一旁的路障上還有「此路段暫時封閉，請繞道行駛」的標識。該男子自述在附近上班，仍被要求出示證件，他不滿地表示，「這不是路嗎？路怎麼不能走啊？」隨後，他直接穿過阻攔人員，通過該路段。

辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）

當地廣州市白雲區黃石街道辦事處表示，網友反映的情況是街道根據辛選集團活動報備所作出的人車分流預案，向對受影響的市民致歉。

不過網友仍眾怒難平，嗆「如此『高規格』的待遇真的和他匹配嗎？」官媒也直批，「難道，犯錯是沒有任何痛感，甚至能夠上癮的？究竟，一個人要多麼猖狂，才能擺出如此大的威風？到底，辛巴背後的團隊裡，都有些什麼出謀畫策的『高人』？」

辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）
辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）

上一則

上海豫園238年藥鋪 改賣奶茶暴紅

下一則

南海緊張對峙 菲律賓要求250中國船撤離海域

延伸閱讀

中美南海撞機20周年／中高調紀念殉職飛官 宣示捍衛主權

中美南海撞機20周年／中高調紀念殉職飛官 宣示捍衛主權
中美南海撞機20周年/ 中高調紀念殉職飛官 宣示捍主權

中美南海撞機20周年/ 中高調紀念殉職飛官 宣示捍主權
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫
華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車

華府櫻花提前盛開 潮汐湖封路限車

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡人數增至48人
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額