辛巴復出直播封路 官媒轟：太猖狂

辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）

網紅辛巴之前才因為賣假燕窩風波沉寂數月，日前高調宣布復出再惹風波。有網友爆料，在廣州白雲區辛巴直播基地附近日前封路，市民進出被要求出示證件。網友怒嗆：「辛巴只是一位網絡主播，哪裡來的封路權？」

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日宣布復出的辛巴，日前率領工作人員集體鞠躬、本人單膝下跪的視頻令人印象深刻。然而沒想到，在單腿下跪的謙卑背後，卻是霸道的封路醜聞，再次刷新公眾底線。

辛巴和工作人員集體鞠躬，本人並單腿下跪高調宣布復出。（視頻截圖）

據了解，有網友爆料，主播「辛巴」團隊3月31日進行直播時，有人員將附近道路封堵，無論是人還是車均被阻攔接受盤問。一位男子試圖通過該路段時被阻攔盤問，一旁的路障上還有「此路段暫時封閉，請繞道行駛」的標識。該男子自述在附近上班，仍被要求出示證件，他不滿地表示，「這不是路嗎？路怎麼不能走啊？」隨後，他直接穿過阻攔人員，通過該路段。

辛巴復出當天被爆「封路」直播引爭議。（取材自微博）

當地廣州市白雲區黃石街道辦事處表示，網友反映的情況是街道根據辛選集團活動報備所作出的人車分流預案，向對受影響的市民致歉。

不過網友仍眾怒難平，嗆「如此『高規格』的待遇真的和他匹配嗎？」官媒也直批，「難道，犯錯是沒有任何痛感，甚至能夠上癮的？究竟，一個人要多麼猖狂，才能擺出如此大的威風？到底，辛巴背後的團隊裡，都有些什麼出謀畫策的『高人』？」