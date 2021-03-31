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四川涼山「最嚴防火令」 實名買打火機限購1個

中國新聞組／北京31日電
森林火災搶救現場。(取材自中國青年網)
森林火災搶救現場。(取材自中國青年網)

四川涼山木里縣連續兩年發生森林火災、造成重大傷亡，令人記憶猶新。涼山州冕寧縣的森林草原防滅火指揮部和市場監督管理局，28日聯合發布「關於銷售打火機、火柴等火源相關要求告知書」，要求從1月1日至6月30日的「森林草原防火期」，買打火機須實名制及每人限購一個等，被網友稱為「最嚴防火令」。

來源：YouTube

封面新聞報導，據「告知書」顯示，該縣將在森林草原防火期（1月1日至6月30日）內推行史上最嚴「防火令」：購買打火機、火柴須實名登記，每人限購一個。

「告知書」要求，冕寧全縣範圍內一律禁止向（18周歲以下）未成年人銷售打火機、火柴等火源；購買打火機、火柴等火源，必須出示身分證實名購買，每人限量購買一個，原則上以舊換新；銷售打火機、火柴等火源，必須設置專櫃並進行台帳記錄；各村（社區）確定一家經營戶定點銷售打火機、火柴等火源，其餘經營戶暫不得銷售。

「告知書」提出，請廣大經營者嚴格遵守規定，請各鄉鎮（街道）落實相關規定，增強誠信守法經營意識、森林草原防火責任意識，一旦發現違法違規經營行為，縣市場監管局將聯合公安、應急管理局等部門進行嚴處。

另據狐度網報導，這條「防火令」，最近引發熱議。「最嚴防火令」的出台，當然有其背景。涼山這些年一直籠罩在火災陰影之下，2019年，涼山木里縣森林火災造成重大傷亡，30位救火英雄命喪火場。2020年，涼山西昌再次發生森林火災，參與火災撲救的19人犧牲、3人受傷。連續火災造成的重大損失和傷亡，給涼山的森林和草原防火工作，帶來極大壓力。

報導說，但理解歸理解，「最嚴防火令」立意雖好，但未必有實際效果。「最嚴防火令」的核心有兩點，一是限購，二是實名，但這兩種辦法，對於減少火災，看不出有多大作用。打火機、火柴每人限購一個，看似能減少火源的流出。然而，作為一種日常用品，民眾家家戶戶恐怕都有不少打火機、火柴儲存，限購管至多能管住增量，卻沒法管住存量。 

報導指出，「最嚴防火令」唯一的作用，就是給民眾生活帶來了不便。這種防火的努力，切忌形式主義和官僚主義。政府部門不能為了證明自己在努力防火，而做一些表面功夫。這種假裝自己在認真防火，不僅是在做無用功，而且還會浪費寶貴的資源，反而可能忽視了那些真正該著力，該投入的地方。 

四川涼山州冕寧縣的森林草原防滅火指揮部和市場監督管理局，28日聯合發布「關於銷售...
四川涼山州冕寧縣的森林草原防滅火指揮部和市場監督管理局，28日聯合發布「關於銷售打火機、火柴等火源相關要求告知書」。(取材自中國青年網)

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