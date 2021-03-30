浙大教授：中國人對自由無感 無法理解西方人不戴口罩

馮鋼和學生們開讀書會。（取材自微博）

中國 靠著嚴格的封城與消毒、戴口罩等措施控制了新冠疫情，許多中國民眾不能理解為何西方國家政府無法照做，甚至還常常上街抗議防疫 措施、拒絕戴口罩等。對此，浙江大學一名教授在微博發文稱西方抗議防疫措施是為了「自由」，但「中國人享受自由的機會太少」，「對自由沒感覺」，所以無法理解。此貼文立刻引起爭議，目前已經被刪除。

觀察者網報導，浙江大學公共管理學院社會學教授馮鋼，28日在微博上以「馮鋼-六合之外」帳號發文，稱「中國人享受自由的機會太少，不知道自由的價值何在」，中國人是「一個對自由沒有感覺的民族」，所以無法理解西方人抗議戴口罩、抗議居家避疫令、抗議封城等一系列舉措，「這是文化差異！」

馮鋼的微博發文。（取材自觀察者網）

此番言論立刻引起中國網民批評。有人留言：「光美國 就快有60萬人死於新冠肺炎，所謂『自由』的價值就是這樣的嗎？」、「這不是文化差異，也不是沒有自由的感覺，這是反智，是自私自利」、「人都沒了，還談什麼自由，上天堂的自由嗎？」

報導指，馮鋼不只一次在微博上談到自由與防疫。21日時他曾轉發一篇關於英國民眾抗議防疫措施趨嚴的新聞，評論道：「生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，兩者即可拋。」之後他又發文稱，一邊是「不自由毋寧死」，一邊是「好死不如賴活」，「兩方面能夠相互理解嗎？」

不過，所謂西方國家其實也有許多民眾願意且積極戴口罩防疫。美國總統拜登上台後，立刻實施「戴口罩」防疫措施，要求白宮員工必須戴口罩，也積極呼籲全美國人民戴口罩，還曾稱德州取消戴口罩令是「巨大的錯誤」。許多歐美名人也在社群平台上呼籲粉絲戴上口罩，拯救生命。