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37天不吃不喝…四川「貓堅強」被困煙囪 12斤瘦成2斤

中國新聞組／北京29日電
四川貓堅強受困37天奇蹟生還 。（取材自封面新聞）
四川貓堅強受困37天奇蹟生還 。（取材自封面新聞）

四川自貢市匯東某小區居民鐘女士家的一隻兩歲半的貓，被困在煙囪管道內沒吃沒喝，從12斤掉到不足2斤，存活37天，打破貓不吃食物也不喝水，只能存活一個禮拜的紀錄，算得上是名副其實的「貓堅強」。

封面新聞報導，鐘女士說，「我家有三隻貓，是2019年夏天我媽在街上撿回來的。其中最活潑最調皮的一隻公貓叫『小虎』 。」

今年春節，正月初二小虎不見了。四處尋找小虎無果後，鐘女士在小區業主群發布「尋貓啟事」。

3月21日晚，底樓的業主楊先生在群裡@了鐘女士：「我家廚房煙囪管道內有貓叫。」

來到楊先生家，鐘女士斷定困在煙道內的就是小虎。

要怎樣營救小虎呢？鄰居們七嘴八舌地支招。楊先生說話了：「把牆砸了，先救小虎！牠畢竟是條生命。」

據報導，很快，一位鄰居拿來自家的切割工具，牆壁很快被切割開一個一尺見方的孔，鐘女士用毛巾抱出裡面的貓咪。一看，果然正是她家丟失的小虎，鼻子、腿上到處都是傷。鐘女士十分心疼。

鐘女士說，小虎獲救時，原本12斤重的肥貓，只剩下不足兩斤，寵物醫生說，再晚一兩天肯定救不回來了。此時，距離小虎失踪，已整整37天。

鐘女士說，小虎剛失踪時，兩個兄弟姊妹每天連胃口都變差了，彷彿也知道小虎出事。但小虎回家後，牠們像是不認識小虎一樣，沒事就打牠。鐘女士說，小虎的性情也大變，過去調皮搗蛋得不可開交，現在身體虛弱，每天都萎靡不振。

報導指出，小虎被困煙道37天，究竟是打破貓的存活紀錄，還是貓真的有九條命？

從事動物工作數十年的自貢動物園園長趙南星分析，有兩種可能，一是這隻貓求生欲確實特別強，打破了常規的貓不吃不喝存活紀錄。另外還有一種可能，是煙囪內有老鼠、壁虎等小動物，小虎靠牠們續命。

寵物診所醫生鄭璇表示，小虎的情況，我個人分析，一是煙道內有小昆蟲等食物，讓牠果腹。二是在被困這段時間自貢下了不少雨，讓小虎在被困煙道中時既有食物，也有水源。

另據成都商報報導，2008年汶川大地震，解放軍從重災區廢墟救出被埋的豬，牠從150公斤瘦到50多公斤，撐過36天被取名「豬堅強」。而四川這隻「貓堅強」比「豬堅強」更厲害，沒吃沒喝37天，不少網友說牠「真的是九命怪貓」。

兩歲半的小虎，被困在煙囪管道內。（取材自封面新聞）
兩歲半的小虎，被困在煙囪管道內。（取材自封面新聞）
鐘女士家有三隻貓。（取材自封面新聞）
鐘女士家有三隻貓。（取材自封面新聞）

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