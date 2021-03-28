「鐵娘子」董明珠進軍娛樂圈 真人秀訓練職場菜鳥

董明珠拍了拍公司職員的肩膀。（視頻截圖）

董明珠，這位網紅級的國內傳統製造業龍頭企業的董事長，最近又有新的動向。半島晨報報導，芒果TV日前自製首檔聚焦真實職場的關懷類節目「初入職場的我們」官宣的第一位老闆，正是大名鼎鼎的董明珠。這讓很多網友感動好奇，一向對企業和員工都很嚴苛的她，在節目中會有怎樣的表現？

據報導，在大眾的印象裡，董明珠一直以「女強人」、「鐵娘子」性格霸氣的一面的形象被人熟知，可以說她是把中國 製造業推向世界的企業家，也是行業內持續開拓的新一代「帶貨女王」。強勢、幹練是董明珠的標籤，但這一次，「初入職場的我們」即將帶大家認識不一樣的她。從曝光的海報上來看，董明珠一改往日嚴厲霸氣風格，展現私底下不為人知的慈愛一面。節目組，董明珠選擇的00後實習生將由她親自引領，成為企業市場部門實習生，與之一起腦力激盪，打破層級壁壘。

報導指出，在節目組發布的小視頻中，董明珠依然犀利，對員工提出的問題直接切中要害，甚至看到別人哭了之後，毫不心軟直言：「她哭了，說明內心世界還不夠強大。 」不過，董明珠被公司職員問有什麼想反駁時，也會面帶笑容直說「要包容、容納他們去吐槽」，逗得在場人拍手叫好；日常生活裡，從上司變長輩，貼心關照員工生活，同職員開玩笑；面試 實習生時，更是連連露出標準姨母笑，也讓人直呼好溫柔。