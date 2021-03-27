酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

愛喝酒，竟然喝出「象鼻子」？遼寧的李師傅就喝出了這個毛病，長出了長、寬、高分別是8.5公分、7公分和4.5公分的「巨鼻」，睡覺會憋醒，吃飯會礙事，喝湯會挨燙，喝水還得抬著點。

西湖之聲報導，李師傅是遼寧鐵嶺人，今年56歲，「每天都要喝8兩白酒，喝了快40年。這麼算下來，已經喝了上萬斤白酒。」李師傅說，後來「象鼻子」就找上門了。

「象鼻子」真的跟愛喝酒有關嗎？醫師表示，李師傅是得了「玫瑰痤瘡」，一般人對進個病名比較陌生，但如果說李師傅是得了「酒渣鼻」，大家就很容易理解了，跟酒的關連也就很明確了。醫師表示，酒渣鼻多發於皮脂腺分泌旺盛、油性皮膚的人群，疾病到了晚期會出現鼻部的增生，而飲酒是導致疾病、加速增生的主要原因。

「喝酒以後它會加速毛細血管的擴張，然後靜脈回流又不好，這樣會加重腫脹，刺激它增生，體積會越來越大的，我們做過幾十例巨大型酒渣鼻，絕大多數都是長期飲酒的患者，而且都是喝那種烈性的白酒。」醫師說。

3月24日上午，李師傅做了手術，成功去除了「象鼻子」。但醫師特別警告，如果繼續這麼喝酒，「象鼻子」很可能會隨時再長回來。