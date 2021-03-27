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是白娘子？被咬昏迷4天4夜…中國命名環蛇新物種「素貞」

中國新聞組／北京27日電
環蛇新物種：素貞環蛇。（取材自紫牛新聞）
環蛇新物種：素貞環蛇。（取材自紫牛新聞）

「白娘子，是你嗎？」中國研究團隊宣布在雲南盈江發現一個新物種：素貞環蛇。文章被發表在國際分類學期刊Zookeys，這是中國學者首次命名環蛇屬物種。素貞環蛇被發現過程曾造成一位美國科學家喪命，中國科學家侯勉被咬後昏迷四天四夜，終於啟動研究考察。

紫牛新聞報導，素貞環蛇最早被發現的紀錄是在2001年，美國科學家斯洛文斯基在緬甸考察時，被一條蛇咬傷，由於當地醫療條件較差，這位科學家最終不幸去世。

當時科學家們沒有明白這種劇毒的蛇到底是什麼。直到2015年，中國爬行動物專家侯勉在盈江科考，在一條溪流邊遭遇這種環蛇。

這條小蛇身上的花紋和普通的銀環蛇並不相同，環狀白色花紋有些分散，乍看有點像無毒的白鍊蛇。就在侯勉拎著蛇的尾巴準備離開時，小蛇盤起身軀咬了他一口。

被咬後侯勉發現不對勁，手部兩個硬幣大小的區域發黑，這時他確定咬傷自己的是眼鏡蛇科環蛇屬的物種，立刻用小刀將傷口挖開，清理蛇毒，同時點火灼燒。

侯勉送醫後出現嘔吐症狀，逐漸不能正常自主呼吸，插管治療後，他昏迷了四天四夜；期間醫護人員一共給他注射三支血清，而一般銀環蛇咬傷最多注射兩支，足見這種蛇的毒性之大。半個月後，侯勉才逐漸康復。

他確定這是個沒有記錄過的新物種，於是研究團隊在第二年開始針對性考察。

報導指出，研究團隊從2016年開始，連續四年到雲南省盈江縣科考，發現盈江的這些環蛇在外部形態、牙齒特徵、半陰莖形態等方面與其他物種有明顯區別，表明盈江的環蛇樣本具有獨立的演化地位。

最後這種蛇類被命名為「素貞環蛇」（Bungarus suzhenae sp. nov.），起源就是《白蛇傳》，這是中國學者首次對環蛇新物種命名。

素貞環蛇體背以黑色為主，體腹面均一白色。（取材自紫牛新聞）
素貞環蛇體背以黑色為主，體腹面均一白色。（取材自紫牛新聞）
素貞環蛇的頭骨掃描。（取材自紫牛新聞）
素貞環蛇的頭骨掃描。（取材自紫牛新聞）

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