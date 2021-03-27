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應聘須抵押房產? 海南企業喊「有車有房有人追」又被罵

中國新聞組╱北京27日電
海南椰樹集團近日發布新招聘啟事，直白表述「有車、有房、有高薪、且有帥哥美女追」，再度引發群嘲。（取材自cnBeta）
海南椰樹集團近日發布新招聘啟事，直白表述「有車、有房、有高薪、且有帥哥美女追」，再度引發群嘲。（取材自cnBeta）

屢遭網友吐槽廣告和包裝設計很「汙」、很「黃」、很「暴力」的海南椰樹集團，繼「抵押房產+終身服務」的招聘條件被罵後，近日發布新啟事，指集團培養正副總經理的學校招生，畢業後保證「有車、有房、有高薪、且有帥哥美女追」，再度引發群嘲。

來源：YouTube

椰樹集團曾經因為廣告宣傳語低俗、畫面太強調感官刺激，遭廣電總局強制停播，但該集團依舊不改直白作風。

cnBeta報導，椰樹集團官方微博近日發布新招聘啟事，內容為該集團培養正副總經理學校再招生，保證畢業後包工作，有車、有房、有高薪，肯定有美女帥哥追。

不僅如此，椰樹還表示，升任集團副總後年薪108萬(人民幣，下同，約16.6萬美元)，有貢獻就獎勵600萬海景房，甚至1000萬的別墅，獎勵分紅股權。

還有就是入學免學費，上學第一年，年薪兌現按企業考核方案為準，博士年薪33.6萬元，月薪2.8萬元，碩士是月薪2.1萬元，本科都有1.4萬元。每年還給漲薪20%，到了第九年博士就是年薪108.69萬元，月薪9.06萬元，本科月薪也有4.53萬元。

報導再掀椰樹集團舊帳，指2020年8月椰樹集團招聘，因要求顧事業不顧家，承諾終身服務，並以房產作抵押，無房產者不符合招聘等要求，曾引發過巨大爭議。

報導說，新招聘廣告及承諾的房車、別墅獎勵，若由其他企業發出，大部分人肯定覺得是騙子，然而椰樹集團發出來這樣的廣告後，網友不僅沒罵騙子，反而認為這就是正宗椰樹出品，保持了一貫的廣告風格。

不過在招聘廣告引發爭議後不久，椰樹集團又發聲明致歉，指「對招聘信息審核不嚴，用詞不當，部分條款已違反勞動合同法相關規定以及人文精神」，對於造成不良影響，向社會大眾深表歉意。

招生 微博 YouTube

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