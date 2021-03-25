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甘孜文旅局長 周潤發+靳東+費翔綜合版 網：熟男版丁真

中國新聞組／綜合報導
四川甘孜文旅局長劉洪受網民追捧。(視頻截圖)
四川甘孜文旅局長劉洪受網民追捧。(視頻截圖)

繼康巴漢子丁真走火後，四川甘孜又出現熟男版丁真。49歲的四川甘孜文旅局局長劉洪前往東莞參加活動時，被大批粉絲包圍求合影，更有粉絲贈送花束，大叫「局長你好帥啊」。「熟男版丁真」話題一度空降微博熱搜，甚至有網友調侃：甘孜推廣旅遊老使用「美男計」。他向民眾致謝，不忘呼籲民眾到他和網紅丁真的家鄉旅遊。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，被網友評價為「周潤發+劉德華+靳東+費翔」綜合版的劉洪謙虛表示，是廣東的朋友們太熱情了，「自己的長相就是最平常的康巴漢子，只是我比較幸運出現在網友們的視野裡而已」。受訪時，劉洪正在廣東佛山市進行文旅資源推廣活動，和紅遍全網的「甜野男孩」丁真一起推薦甘孜文旅資源。

劉洪是四川雅江人，出生在康巴漢子村，他自稱就是一個地道的康巴漢子，也是甘孜州「第一代旅遊局長」。事實上，與旅遊事業結緣20年的劉洪，並不是第一次走紅。2002年，劉洪擔任雅江縣旅遊局長時，該縣景區開發還處於一片空白，於是，劉洪自告奮勇地為旅遊探險者牽馬當導遊，「牽馬局長」迅速「走紅」。

在擔任甘孜州文旅局局長一職後，劉洪經常身著民族服飾，在各類文旅推介會、博覽會中親自向外界展示甘孜州的文旅資源、產品魅力，去年還曾嘗試直播帶貨，將甘孜州非遺魅力展現得淋漓盡致，獲得網友們一致點讚。

去年丁真走紅後，甘孜州成為全國文旅的「網紅地」。「不管是丁真的純淨、青春，還是網友對我的熱情，能看出人們對於美的事物是發自內心的喜愛。」劉洪說，未來甘孜州也將持續做大「康巴漢子」品牌，提升「康巴漢子」這一國際品牌的綜合素質，「我們康巴漢子不僅僅是個頭魁梧、眼神清澈、五官輪廓分明這些外貌的特質，還接受了良好教育，具備很高的綜合素養。」

據悉，2020年甘孜文旅知名度、美譽度大幅提升，據國家文旅部數據中心數據顯示，甘孜州在線旅遊熱度和口碑排名全國第二。拍攝發布「丁真的世界」和「丁真的新年」，甘孜文旅借勢丁真現像傳播量超200億+。

四川甘孜文旅局局長劉洪(右)與丁真合照。(視頻截圖)
四川甘孜文旅局局長劉洪(右)與丁真合照。(視頻截圖)
四川甘孜文旅局長劉洪受網民追捧，更有粉絲贈送花束。(視頻截圖)
四川甘孜文旅局長劉洪受網民追捧，更有粉絲贈送花束。(視頻截圖)

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