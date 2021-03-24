具南方風格…三星堆最大青銅尊 非「本地特產」

三星堆出土的最大的青銅尊，達70多公分。（取材自央視）

央視新聞直播間近日繼續推出「三星 堆新發現」特別節目。此前在3號坑發現的銅尊，經過初步的浮土清理後，銅尊上的紋飾逐步顯露。經測定，這尊銅尊高度達70多公分，是迄今為止三星堆出土的最大的青銅尊。

四川日報報導，三星堆博物館 文保中心副主任郭漢忠表示，這尊青銅尊在埋藏前已被砸壞，對於銅尊缺失的部分，未來將通過泥塑、製膜等方式修復。郭漢忠預計，在完成表面清理、取樣、尊內CT探明、清理矯形等環節後，需花半年修復。

中科院自然科學史研究所研究員蘇榮譽表示，這尊銅尊顯示出是一件大器量的、南方風格的大口折肩尊，「和以前1號坑和2號坑發現的銅尊在風格上是一致的，工藝上也有很大的相似性。」

蘇榮譽表示，這口尊的特點集中在其肩部裝飾。裝飾肩部夔紋帶浮雕更凸起；三件圓雕的俯臥鳥也有所不同，以前都是板狀、片狀的，而這件青銅尊上是圓雕的，顯得更立體；與之相間的是三個圓雕的獸首，獸首的額部裝飾扉棱，清楚表明它們與器物是分鑄的。

據報導，在鑄造工藝方面，這尊青銅尊的腹部和圈足都是高浮雕的獸面紋加上兩側填的夔紋，高浮雕的邊界更加鋒銳，內壁也相應地凹下，使整個壁厚保持均勻，這是非常符合金屬凝固原理的，現代的鑄件設計也是如此。此外，在獸首的分鑄上，這口青銅尊採鑄鉚式分鑄工藝，這種工藝比榫接式工藝更牢靠，成為南方青銅工藝裡面很具有代表性的工藝。

蘇榮譽表示，三星堆的青銅器內容非常豐富，包括兩部分，一部分是具有本土特異色彩的器物，另一部分則是與3號坑出土的青銅尊一樣具有南方風格、商代風格的器物。「之所以稱之為南方風格，是因為它在湖南、湖北、陝南以及安徽都有發現，它們有共同的風格特徵和技術特徵。」目前的研究推定，它們可能是在皖贛鄂邊界地區生產的，因為那個地方是中國 古代最大的青銅生產地。

另據紅星新聞報導，繼1986年，三星堆遺址在1、2號坑中出土大批珍貴文物後，從去年開始，三星堆又新發現6座「祭祀坑」。目前，在這些祭祀坑中已出土金面具殘片、鳥形金飾片、巨青銅面具等重要文物500餘件。

在新發現的6座坑中，3號坑以大量青銅器和象牙遺存居多而聞名，這其中已探明有120多根象牙，初步判斷，3號坑中曾經有絲織品出現。