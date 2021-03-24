錯換人生28年 姚策遺憾離世：希望兩家和睦相處

錯換人生28年當事人姚策在北京去世。（視頻截圖）

江西男子姚策，出生時曾因醫院疏失被「抱錯孩子」，「錯換人生28年」引熱議，2020年間確診罹患肝癌，日前因病情惡化住院，已在23日過世。

香港 01報導，姚策被查出肝癌晚期後，其母許女士打算「捨肝救子」時，卻發現自己與姚策並沒有血緣關係，繼而揭發當年醫院工作人員失誤，導致她抱錯了孩子。事件被形容為「錯換人生28年」。

1992年，當時姚策養母許女士在河南大學淮河醫院分娩時，因工作人員失誤，導致她與姚策生母杜新枝抱錯孩子。事件直到姚策被查出肝癌晚期後才被揭發。

新京報報導，姚策家屬說，姚策上周從杭州樹蘭醫院到北京 安寧療護。「他到京後，基本不能說話。從過去每頓飯吃一兩口，到一口也吃不下去，完全靠輸液維持。」

姚策帶著遺憾和不捨離開，最放不下的還是自己的孩子以及妻子。在遺書中，他希望兩家人能夠和和睦睦地相處，不受外界任何聲音的干擾，然後將孩子培養成人，成為一個真正的男子漢。

姚策在過去一年裡備受關注，質疑聲也一浪高過一浪：那些關於房產歸屬和姚策生母故意錯抱孩子的聲音，形成一股輿論漩渦，將他們吞沒。為了平復自己，在最後的一兩個月裡，姚策選擇不看手機 ，日常只通過看電視、發呆、打遊戲機的方式來打發時間。

在生命的最後一段時間裡，姚策的生父母、妻子孩子都在北京陪伴著他。姚策的最後一條朋友圈則定格在2月26日。他寫道：「其實我們一家的感情從未改變，28年的情感也不會因為網絡輿論衝擊而煙消雲散。」

23日下午，養母許敏聽聞噩耗後極度悲傷，臥床不起。而去年在杭州的病房裡，連兒子的手都不敢拉的母親，反復念叨著「我們會永遠在一起的」，姚策生父：「讓他安安靜靜地走吧，這也是他希望的」。