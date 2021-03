張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

「最美女翻譯」張京。(取材自新民周刊)

中美高層戰略對話日前在阿拉斯加舉行。中共中央政治局委員楊潔篪一段「中國 人不吃這一套」發言霸氣十足,也讓翻譯官張京憑著專業能力迅速圈粉。許多中國網友紛在微博盤點外交部翻譯司的「四大女翻譯」,並給予「翻譯國家隊」的封號,其中有人走冰山路線,有人是呆萌小清新。

新民周刊報導,除了人氣高漲的「最美女翻譯」的張京外,外交部「首席翻譯官」張璐是總理的御用翻譯,曾經連續十年在總理記者會上擔任翻譯。

1977年出生的張璐,最為著名的翻譯就是把古詩詞完美地翻譯成了英文。溫總理曾引用「離騷」的名句「亦餘心之所善兮,雖九死其猶未悔」,張璐巧妙地譯為For the ideal that I hold dear to myheart,I'd not regret athousand times to die。

兄弟雖有小忿,不廢懿親、華山再高,頂有過路…,張璐的古詩詞翻譯在行家看來達到了信、達、雅的標準,足以讓外國人完整理解。目前她亦擔任外交部翻譯司西葡語處處長。

報導指出,翻譯司的錢歆藝被稱為「最冷女翻譯」,「從沒見她笑過」是網友對錢歆藝最深的印象。

她之所以被網友熟知,是因為在2015年3月6日的全國兩會 政協記者會上,佩戴了一個小小的髮夾,清秀的五官、清新的氣質讓她走紅網路,被稱為美女翻譯「髮卡姐」。

四大女翻譯中年齡最小的一位是姚夢瑤,因為常常有著呆萌的表情,令網友大讚她可愛。

姚夢瑤在2012年3月5日的人大會議新聞發布會上,以其嫻熟淡定的現場翻譯,被媒體稱為「兩會一道靚麗的風景線」並配發一組工作照片。也讓她得到了「小清新翻譯」的外號。

報導稱,四大翻譯除了顏值還有實力,李克強總理夫人程虹第一次出訪衣索比亞的時候就帶了姚夢瑤擔任隨身翻譯。雖然總理夫人就是英文專業的教授,但她帶姚夢瑤出訪,足見姚夢瑤的實力。