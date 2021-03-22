鄭州女刷抖音 刷到「另1個自己」…疑是雙胞胎姐妹

程珂珂和張麗說，她們倆的興趣和愛好一模一樣。（視頻截圖）

河南鄭州女子程珂珂日前刷抖音 短視頻時，意外刷出了「另一個自己」。程珂珂打開對方的主頁，接連翻閱了幾十條自拍短視頻，視頻中的女子竟和自己長得一模一樣，簡直是「雙胞胎姊妹」，連手機 臉部解鎖都分辨不出來。她約對方見面，在見面前一天才知道自己是領養的。

來源：YouTube

綜合媒體報導，程珂珂說，「我們還沒做DNA 鑑定，怕傷父母的心，以後在合適的時機，會去做個鑑定」。程珂珂還說，最早發現「另一個自己」存在的其實是她婆家的弟妹，「她在抖音刷到張麗的視頻，就來問是不是我，我說不是」。

但對方與自己實在太像了，讓程珂珂忍不住私信聯繫對方，「第一次聯繫她，我當時還問她，要不要問她爸媽看看她家有幾個閨女。她還以為我是騙子，一開始沒搭理我。過了一段時間，我將自己的照片發給她，她也覺得兩個人很像才回復了我」。

「在那之後，我們偶爾會在網上聊兩句，沒見過面，也沒有視頻過。後來，我們第一次視頻，兩個人就看著對方，都沒說話，都感覺有點恍惚，像照鏡子一樣」。

見面前一天，程珂珂向母親問起，母親才告訴她原來自己並非親生的。30年前，母親剛產下一個男嬰不幸夭折，嬸嬸就把程珂珂抱過來遞給了母親，從那以後，程珂珂就在程家長大。

程珂珂介紹，自己和張麗兩人見面後發現除了長得像，兩人的虎牙、臉上的痣長得也一模一樣，血型和喜歡的食物、喜歡穿的衣服顏色、穿衣風格也一樣，甚至還買過同一款衣服，笑的時候都會摀嘴。連程珂珂的老公看到張麗都驚呼，「我出門帶了兩個『老婆』」。

兩人見面的那一天，程珂珂的家人也陪著她去了，並為兩人見面感到開心，「如果後續她們經鑑定真的雙胞胎姐妹，兩個人相認，我們家裡人也很支持」。

程珂珂介紹，目前兩人都已成家，還都生了女兒，「她女兒比我的大幾歲，兩個孩子臉型也很像，但眼睛不一樣」。