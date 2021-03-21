發現新海星物種 中國博士生命名「派大星」 網友讚浪漫

「派大星」背板海星。(取材自中國婦女報/受訪者供圖)

全球權威海洋生物學數據庫《世界海洋生物目錄》日前發布了2020年度「十大海洋新物種」名單，由自然資源部第二海洋研究所、上海交通大學與中國 科學院海洋研究所科學家團隊發表的新物種「Astrolirus patricki Zhang Zhou, Xiao & Wang, 2020」也在名單中，其命名者、90後博士研究生張睿妍說，這種海星與深海海綿生活在一起，所以將取名為「派大星」。

中國婦女報報導，張睿妍解釋，這個海星其實長得一點兒都不像動畫裡的派大星，甚至與我們在近海常見的海星完全沒有相似之處。她介紹，「派大星」背板海星有七隻細長的腕，體盤非常小，整個身體除了骨板幾乎沒有肉，與圓潤的派大星剛好是兩個極端。

至於為什麼命名為派大星？張睿妍說，是因為它特殊的生活習性——與深海海綿生活在一起。

張睿妍指出，「派大星」背板海星目前所發現的所有標本全部都棲息於海綿之上，就像海綿寶寶與派大星一樣，是一對難捨難分的「鐵哥們」。但兩者之間的親密關係是受何種因素影響，則需待未來需的進一步觀察與研究。

據了解，在深海中，不同種類的共生、共棲關係並不罕見。深海海綿、珊瑚等大型生物會為其他動物提供較好的棲息環境，因此，科學家們常常會在海綿上發現各種附著共棲的動物。但除了少數進化出專性共生關係的類群來說，多數動物會不固定地出現在懸崖、岩石或其他底棲生物之上，這些環境通常水流較急，為它們帶來了相對充沛的懸浮食物顆粒。

對於這個海星新物種的「趣味」命名，有網友大讚，「這是科研人的浪漫」。