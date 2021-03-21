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「保護率非100%」西安確診檢驗師 打過疫苗

特派記者呂佳蓉／北京21日電
中國新增一本土病例，病患曾接種新冠肺炎疫苗。專家表示，疫苗保護率並非100%。圖為北京開始為老人接種疫苗。（中新社）
中國新增一本土病例，病患曾接種新冠肺炎疫苗。專家表示，疫苗保護率並非100%。圖為北京開始為老人接種疫苗。（中新社）

中國時隔一個多月出現本土病例，病患為陝西西安一所醫院的檢驗師，他曾接種過新冠肺炎疫苗。中國醫學專家曾光表示，新冠疫苗保護率並非100%，接種後是「比較安全」而非「絕對安全」。另有專家表示：為個例現象，不必懷疑疫苗。

西安市第八醫院是新冠肺炎患者定點收治醫院，該院封閉區檢驗科的一名女姓檢驗師近期確診感染新冠肺炎。中國18日的通報，該名病患從3月4日開始一直在醫院隔離區工作，主要負責隔離病區內患者的核酸採集，以及實驗室檢驗。

陝西市聯合專家組研判，患者是在隔離封閉區內意外暴露造成的偶發感染，與其一同工作的33名人員已進行集中醫學觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。

健康時報報導，這名確診的檢驗師在今年1月底、2月初已接種新冠肺炎疫苗。

中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光說，中國的國產疫苗以往預防重症病例有效率在90%以上，總體保護率在70%以上，「西安病例的出現，可以讓我們對新冠狀疫苗有更全面的認識」。

曾光也強調，中國國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，大眾不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。

而從事新冠肺炎治療的醫院是病毒存在和傳播的高風險區域，這也說明醫務人員接種疫苗的防護工作只能加強、不能鬆懈。

官方尚未透露這名檢驗師是接種哪一款疫苗。今年2月前，中國獲准緊急使用的疫苗有三款，分別是國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗，以及科興中維的滅活疫苗「克爾來福」。

疫苗 中國 新冠肺炎

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