三星堆滿滿「黑科技」 考古工作艙恆溫恆濕 創中國先河

正在發掘中的三星堆遺址六號「祭祀坑」。(新華社)

最新的三星 堆考古現場可謂是滿滿「黑科技」。在三星堆遺址考古現場，大棚內四個玻璃與鋼架結構的考古工作艙格外顯眼。

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大公報報導，現場工作人員說，此次三星堆發掘開創全國先河，為發掘坑修建了考古工作艙。據了解，在恆溫恆濕的工作艙內，採用雙層桁架結構，可實現人員觀察移動、文物調運、數據採集等功能。同時，GPS、高光譜遙感器、3D掃描儀、RP保護系統、光譜技術解析等數字化高科技儀器運用，讓考古工作更高效更嚴謹。從每個土層的泥土採樣，到細小的器物碎片都會被編碼送到文保機構進行研究。「現在都是用電腦給文物編二維碼，用手機 掃一掃，文物的信息就一目了然了。」

文物出土後，祭祀坑旁一字排開的有機實驗室、無機實驗室、應急分析實驗室等，就能為文物「保駕護航」。據實驗室相關負責人介紹，之所以將實驗室設置在遺址旁，主要是為了及時開展對有機物的保護與提取，「絲綢、漆器、竹木器以及有可能存在於器物上的文字等，如果不及時保護處理，很可能出土就被破壞或者消失了。與一、二號祭祀坑的發掘相比，本次發掘我們做了充分的前期準備。」