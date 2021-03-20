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西安工地挖出柳公權書丹石碑 專家：極可能成國寶

中國新聞組／北京20日電
石塊散落三處，茬口均為舊茬，為柳公權書丹石碑。（取材自華商網）
石塊散落三處，茬口均為舊茬，為柳公權書丹石碑。（取材自華商網）

繼去年發現唐代著名書法家顏真卿書丹的羅婉順墓誌之後，日前在西安又發現了唐代著名書法家柳公權書丹的神道碑。

華商報報導，西安市棗園北路一處工地，17日挖出唐代著名書法家柳公權書寫的石碑。據現場群眾說，16日下午4時左右，一輛挖掘機在作業時將埋於土中的石碑挖成兩段。不過陝西省文物局官方微博之後指出，在多位專家判定下，確認碑體殘斷茬口為舊茬口，並非被外力挖斷。

陝西省文物局也指出，這塊碑石來自楊承和之墓，撰文者為唐代宰相王起，書者為著名書法家柳公權。省文物局說明中稱此碑為「唐楊承和神道碑」。

楊承和、王起、柳公權都是同時代人。西安市文物認定專家委員會委員陳根遠說：「楊承和原來是很大的宦官，後來被處理了，但死後第二年得到了平反。我想這肯定是他獲平反以後立的碑，也就是柳公權在書『玄秘塔碑』前的三、四年吧。」王起是唐朝宰相、學者，王播之弟。

楊承和給大宦官梁守謙撰文書丹的「梁守謙碑」。（取材自華商網）
楊承和給大宦官梁守謙撰文書丹的「梁守謙碑」。（取材自華商網）

陳根遠表示：「這個碑石價值應該非常大，估計將來應該會被認定為國寶級文物。因為即便是上世紀80年代初入藏碑林的『回元觀鐘樓銘』跟這個體量都不能比。」他說，因這件文物是難得一見的神道碑，即使是去年出土的顏真卿所書「丹羅婉順墓誌」，在重要性上也不能與其相比。

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