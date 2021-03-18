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烈士口號「清澈的愛」被搶註商標 遭批：臉都不要了？

中國新聞組／北京18日電
「清澈的愛」是中國邊防戰士陳祥榕寫下的戰鬥口號。(取材自人民日報)
「清澈的愛」是中國邊防戰士陳祥榕寫下的戰鬥口號。(取材自人民日報)

去年6月在中印對峙事件犧牲的陳祥榕生前寫下戰鬥口號「清澈的愛，只為中國」，被個別企業和自然人當做商標提交註冊申請；國家知識產權局依法駁回相關申請，很多網友憤慨表示「無底線，該罰」，官媒人民日報痛批「商標搶注到英烈頭上！臉都不要了？」

央視報導指出，截至目前，共有5個商家，3個個人申請共計17件「清澈的愛」相關商標；涉及食品、飲料、服裝等多個類別。其中山東省壹份愛食品有限公司共申請6件「清澈的愛」商標，涉及食品、啤酒飲料、廣告銷售、飼料種籽等類別。

國家知識產權局網站日前公布駁回「清澈的愛」等17件商標註冊申請的通告，通告稱，2月20日以來，「清澈的愛」被個別企業和自然人當做商標向國家知識產權局商標局提交註冊申請，圖謀不當利益，褻瀆英烈的精神，極易產生惡劣的社會影響。

相關專家指出，中國英雄烈士保護法第22條規定：禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神。英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽受法律保護。　

人民日報評論指出，英雄口號被惡意搶注，究其原因是唯利是圖和流量至上的思維在作祟；在新冠肺炎疫情防控最吃勁的時候，出現多起蹭疫情熱度的商標註冊申請，從「火神山」「雷神山」到「鐘南山涼茶」「鐘南山壯功酒」，不論是為了傍名牌、博眼球，還是為了高價轉賣、囤積商標，都是急功近利的短視行為。

報導指出，此前搶注涉疫情商標的一些公司被處以頂格10萬元的罰款，已經敲響警鐘，奉勸還有類似念頭和打算的企業或者個人，早點懸崖勒馬。

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