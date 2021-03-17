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南寧植樹設領導專區惹眾怒 還讓「小王」背鍋

中國新聞組╱北京17日電
廣西南寧一則處級領導專屬植樹區的視頻引發網友關注。(視頻截圖)
廣西南寧一則處級領導專屬植樹區的視頻引發網友關注。(視頻截圖)

近日，一段反映某地植樹活動設立「處級領導植樹區域」的視頻在網上熱傳。廣西南寧市西鄉塘區自然資源局（林業局）14日就此發布情況通報，稱是工作人員小王的工作失誤，並致歉。次日，新華社也就此發聲批評稱，處級領導專用鍋，別讓小王背了！

北京日報微信公眾號報導，自然資源局在通報中表示，工作人員小王由於對城區方案理解不深不透，把城區黨委、人大、政府、政協四個種植區域的牌子統一製作成「處級領導植樹區域」，造成了工作上的失誤和一些負面影響，對此深表歉意。

通報一出，網友們紛紛為小王叫屈，不少人直言，根子是官僚主義問題。

報導評論說，一項由黨委政府組織開展、黨政幹部集體參加的大型活動，出現問題後，竟然把板子打在了一名普通工作人員身上。出了問題往下推，追究責任小王背，這種做法是官僚主義的典型表現。各級黨政部門務必要提高政治站位、強化責任意識，不要讓小王們成為「背鍋俠」。

據俠客島微博評論指出，當地為維持活動現場秩序，按部門、依職級搞了個處級領導植樹區。大家不免質疑，這是植樹還是領導出巡？

有網友說，以前這種鍋大多甩給臨時工，這回甩給了小王，倒是別出心裁。評論則表示，出個通告讓小王背鍋容易，要去除某些官員頭腦中的官僚主義才是問題的本質。

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