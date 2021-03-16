母陪同追音樂夢23年 江蘇腦癱女二度登央視獻唱

雖然趙璇身體有殘疾，但不礙於她熱愛音樂唱歌。(取材自現代快報)

江蘇泰州23歲的趙璇因出生時長時間缺氧，腦部受損，最終確診腦癱；但她的母親張秀紅不放棄希望，一路照顧女兒並陪她學唱歌，趙璇熱愛音樂，唱出自己的人生，更兩度登上央視舞台。

現代快報報導，23年前，趙璇出生時間長導致缺氧，她生下來就是腦癱兒，父母不甘心，帶趙璇到上海求醫。經手術治療後，她的命保住了，但是因腦癱一輩子都需要人照顧。後來趙璇的右手和右腳逐漸萎縮。

為了更好地照顧女兒，張秀紅毅然辭掉工作，專職在家陪女兒進行康復訓練。「作為母親，不管以後再苦再難，我也不會放棄女兒。」

據報導，聽說音樂有助於腦癱兒康復，張秀紅買了單放機和唱碟放給趙璇聽。有一天她抱女兒放學回家，沿途商鋪內傳出節奏歡快的歌聲，趙璇居然跟著哼了起來，張秀紅發現女兒不但哼得很高興，也很合拍。張秀紅瞬間紅了眼眶。

為了領女兒拜師學藝，張秀紅帶著趙璇走遍了泰興城區的藝術培訓班，但絕大多數都以不收腦癱兒為理由拒絕。最後，張秀紅的執著打動了培訓機構老闆陸紅兵，為女兒爭取到了寶貴的學習機會。

陸紅兵說，雖然趙璇不識五線譜，但樂感極強，是個可造之才，答應免費教她。別人學一首歌幾天的時間，趙璇要學一個多月，但她相當認真，一位藥房老闆聽說趙璇喜歡彈琴，還馬上贊助了一架電子琴，要讓趙璇完成她的音樂夢想。

報導提到，2012年9月5日，央視《鄉村大世界》為中國 （泰興）第六屆銀杏節專題欄目挑選節目，趙璇獲得了與其他32名選手一起參加海選的機會，並通過了選拔，在同年9月16日的晚會上，獻唱了兩首歌，引來全場陣陣掌聲，也讓全中國觀眾都記住了那個樂觀向上的女孩。

今年2月22日，趙璇又收到了中央廣播電視總台《向幸福出發》欄目組邀請，其動聽歌聲贏得了節目主持人的誇獎和台下熱烈的掌聲。

談及女兒能夠兩次登上央視的舞台，張秀紅很驕傲，也很感謝女兒一路走來的遇到了音樂老師們。「老師們不厭其煩的教導，才讓她能夠在音樂的道路上走下去。」張秀紅還說，她和女兒的夢想是可以辦一場個人音樂會，也希望女兒在唱歌這條路上能夠自力更生。